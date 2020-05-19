十銓進軍高效能運算領域 新品5月中旬量產出貨

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 進軍高效能運算領域，推出 DDR4-3200 32GB 工業級記憶體，搶雲端與資料中心商機，4 月中已送樣，預計 5 月中量產出貨。

十銓為因應伺服器市場對高效能記憶體的強勁需求，推出全系列 DDR4-3200 工業級記憶體，支援 Intel 高階應用的 Ice Lake 處理器、AMD 第二代 AMD EPYC(Rome) 伺服器處理器，及 AMD Ryzen 系列嵌入式處理器，滿足高階伺服器對工規高效能記憶體產品需求。

十銓表示，產品 4 月中旬已陸續送樣，客戶應用包括高效能筆電、網通、高階伺服器等產業，預計 5 月中旬量產出貨。

十銓工業級記憶體 DDR4-3200 全系列產品線，應用範圍涵蓋邊緣運算、車聯網、無人商店影像辨識系統、AI、智慧醫療系統等產業領堿，且因應極端環境搭配寬溫技術，滿足各產業高速傳輸、高耐用度、低延遲需求。

十銓指出，隨著 AI、5G 高速基站、各式 IoT 連網設備及邊緣運算等工業應用日漸普及，高速傳輸 / 運算需求快速攀升。目前 Intel 與 AMD 高階處理器記憶體支援規格已達到 3200MT/s，高階處理器往高速、高效能已成趨勢，迫切需要能即時處理各種龐大資訊高效能記憶體。

十銓受惠庫存回補及宅經濟需求推升，SSD 與電競產品出貨大增，今年首季毛利率創單季新高，單季稅後純益達 1.51 億元，較上季轉盈，年增 2.64 倍，每股純益 2.28 元，賺贏去年全年，營運淡季不淡。