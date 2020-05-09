〈分析〉4月非農數據如此可怕 為何美股漲勢不減？

週五勞工部公布 4 月非農就業報告，數據顯示美國 4 月失業率飆升至 14.7%，就業人數減少 2050 萬人，且近期製造業、服務業和商業投資活動等數據均出現大跌幅，然而，面對這些嚴峻的經濟數據，美股為何持續上漲？

道指、S&P 500、那指... 等美股多項重要股指本週均紮實上漲，投資者似乎都放眼未來，不去管反映過去狀況的經濟數據，因為那些聚焦復甦的人認為，最壞的日子已經過去，現在是該將邁向好轉的數據入價的時候，因為數兆美元的貨幣和財務刺激政策為復甦和股市這類的風險資產提供了強大支撐。

本週一些企業開始討論重新開放的計畫，部分企業則稱自家業務狀況已見改善，共享乘車公司 Uber Technologies (UBER-US) 週四晚間表示，其共享乘車的預約已經遠遠擺脫此回危機中的低谷，週五股價大漲 5.7%。

上海迪士尼 (DIS-US) 重啟在即，門票在開賣短短幾分鐘內就售罄，凸顯中國消費者對外出渡假的渴望，大眾都迫不及待想掏錢享受生活了，迪士尼還計畫 5 月底之前重啟佛羅里達州迪士尼附近的購物與娛樂商城，激勵週五收高 3.4%。

蘋果 (AAPL-US) 週五表示，下週起將重啟美國 4 個州的蘋果商店，而位於中國的蘋果商店早已重啟運作數週，週五蘋果上漲 2.4%。

波音 (BA-US) 宣布，本月稍晚將重啟生產 737 MAX 客機，激勵股價上漲 3.7%。甚至連訂房網站集團 Booking Holdings (BKNG-US) 也稱看到訂房穩定跡象，但該公司也預警旅遊產業的復甦之路恐怕很漫長。經營長途和城際鐵路客運的美鐵計畫 6 月 1 日恢復某些服務，包括 Acela 火車。

明顯的進步跡象可能把先前仍持懷疑態度的投資者推向市場。

MKM Partners 首席經濟學家兼市場策略師 Michael Darda 週五表示，「雖然我們短期交易模式意味著 S&P 500 有點過頭了，但從長期資產配置和商業循環角度來說，我們仍認為應該在回落時買進。」

「從近期與客戶的對話可知，投資者對當前市場水準和復甦前景都抱持高度懷疑態度 (從逆勢角度來看，這可能是看漲信號)。」

與此回整個新冠病毒危機一樣，其中的不確定性依舊很高，且埋有數個潛在陷阱，其中最大危機就是解除居家防疫限制並重啟經濟後，新冠病毒確診數量又大暴增，導致有二次封鎖的必要，消費者可能很難恢復到危機前的消費習慣。

此外，復甦可能要花費比樂觀主義者預期更長的時間。各州封閉可以在州長一聲令下就執行，但是重啟業務和重新招聘卻要花費更多的時間和精力。

在近期美股快速上漲後，有許多因素可能導致股市暴跌，但現至少反映幾週前情況的指標不會成為拖緩漲勢的阻力。