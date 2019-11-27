遭美國當局施壓 傳字節跳動將TikTok與中國業務進行切割

近日以來，中國抖音海外版 TikTok 持續遭受抨擊，多名人士指出該平台被用來審查政治抗議活動相關內容。外電報導，有知情人士表示，在美國外來投資審查委員會 (CFIUS) 調查的過程中，抖音 (TikTok) 母公司北京字節跳動 (Beijing ByteDance Technology Co.) 已在加緊將國際板 TikTok 與中國地區業務進行切割。

美國國安當局正在針對 TikTok 對客戶個人訊息的保護情況進行調查。字節跳動也正設法提供相關證據，使 CFIUS 相信 TikTok 所擁有的用戶訊息皆安全地儲存在美國，無法被中國當局所獲取。

CFIUS 目前正在調查字節跳動在 2017 年以 10 億美元收購 Musical.ly 並合併為 TikTok 的交易，此筆交易為 TikTok 在市場中的快速成長奠定了基礎。美國聯邦參議員 Marco Rubio 指出：「有越來越多的證據表明，抖音在面向包括美國在內的西方市場時，正在針對符合中國共產黨政府指令的內容進行審查。」

消息人士也透露，其實字節跳動在 CFIUS 進行審查前，就已經在 10 月份開始在業務上進行與切分，該公司要求部分員工專門負責 TikTok 業務。據悉，字節跳動在今年第三季已經將 TikTok 的產品和業務開發、市場行銷以及法律團隊與中國抖音切割。

消息人士也補充表示，在今年夏季，字節跳動也聘請外部諮詢公司來檢查用戶數據的完整性。此外，TikTok 據悉也正在加州建立一個團隊，專門負責數據管理，TikTok 也將招聘更多的美國工程師，以減少對中國員工的依賴。

字節跳動聲明指出，美國用戶數據完全儲存在美國，備份在新加坡，中國政府對 TikTok 的內容並無管轄權。

Fox Rothschild LLP 律師事務所合夥人 Nevena Simidjiyska 表示：「將公司的業務從地理和技術上與中國切割，能夠使 CFIUS 更加放心，以證明該公司確實獨立於中國政府。」CFIUS 審查並且未參與 TikTok 案。