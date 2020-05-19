中國面板業大者恆大 京東方併中電熊貓差臨門一腳

週二 (19 日) 外媒報導，市場傳言，京東方已在各競爭對手中出線成功合併中電熊貓，但該消息尚未獲得京東方官方證實。

由於中國電子企業微信群組通訊錄新增京東方 11 名高階主管的名單，包括戰略官、董事長秘書、法務、證券事務部代表、8.5 代線負責人、企業部總監等，業界認為京東方已經合併中電熊貓。

而作為京東方的競爭對手 TCL 科技及深天馬均對外表示在最終結果確定之前一切皆有變數，但也意味著京東方在這場面板併購案至少是處於領先地位。

TCL 指出，目前能夠購併中電熊貓面板產線的廠商並不多，TCL 是其中有實力的企業之一。由於中電熊貓是國營事業，在中國國資委未簽字確認前，中電熊貓的合併案皆存在變數。

深天馬則認為現階段還不能確定京東方是否已經成功買下中電熊貓。不過，中電熊貓分拆打包出售的可能性很大，而深天馬可能不會要中電熊貓全數產線。

業界人士指出如果中電熊貓是整體出售，京東方勝出的機率非常大，因 TCL 現有資金不足，而且中電熊貓並不是每條產線都值得買。

雖然中電熊貓合併案還未到最終階段，但隨著中國高世代面板產線持續投產，全球液晶面板產能過剩格局未變，面板價格走跌壓力大，這將加速中國面板業的整併潮。

根據 Omdia 數據顯示 3 月份，以出貨面積計算京東方、TCL 在全球大尺寸面板市占率分別以 20.4% 和 14.1% 排名前兩名，中電熊貓、惠科和彩虹光電則分列七到九名。

此外，週二 (19 日) 外媒報導指出，今年新款 iPhone 將採用三星、京東方和 LG Display 的 OLED 面板，其中三星將提供四款新 iPhone 中的三款機型面板。

