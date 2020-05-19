〈陸股盤後〉科技股重登主角 上證攻克2900差一步

歐美股市大漲，費半更躍升約 5%，在利多刺激之下周二 (19 日)A 股三指數開高震盪，科技類股擺脫美中科技戰陰影，在前一個交易日回檔整體後，今日出現反彈走勢，帶動 A 股三大指數幾乎收在今日最高點。

盤面上，在費半大漲的刺激下，半導體類股出現漲停潮，此外 OLED、網路遊戲等科技題材漲幅不俗。前一日大漲的黃金類股則因金價走弱遭到獲利了結賣壓而逆勢收黑、農業種植同樣回軟。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.81%，收報 2898.58 點；深證成指上漲 1.21%，收報 11052.85 點；創業板指上漲 1.38%，收報 2144.12 點。今日滬深兩市成交金額人民幣 6415 億元，日減 12%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 36.99 億元，其中，滬股買超人民幣 8.85 億元，深股通買超人民幣 28.14 億元。

產業消息

美國製藥商 Moderna 公布初步新冠肺炎人體疫苗的試驗結果，並指出最快明年初就能上市銷售，疫苗的推出為全球經濟回溫帶來希望，利多消息帶動油價創下逾兩個月的高點，能源類股應聲上漲，中石化、中石油雙雙上揚 0.5%、海油工程大漲 3.1%。

中國 4 月份民航數據顯示產業衰退情況正在改善中，至於貨運則是出現成長，加上中國經濟漸漸步入常軌，帶動航空類股走勢，東方航空上漲 2.1%、中國國航上揚 1.8%、南方航空上漲 1.4%。

針對外媒指出，台積電已經停止接受來自華為的新訂單，台積電則回應表示，不會公布客戶訂單細節，但一定會遵循法規要求。在國產化的口號下，中國半導體類股在前一個交易日走跌後出現反彈，科創板芯源微大漲 11.3%、安集科技大漲 8.3%、三安光電、國星光電、北京君正則呈現漲停、長電科技勁揚 8.6%。

法人觀點

中國東北證券認為，擴大新舊基建以拉動政府投資以及提振消費等內需政策是今年中國政策的主要著力點。因此內需導向的產業是資產配置的重點。此外生物安全、雄安新區和海南概念股也是值得關注。

中國粵開證券認為，以大盤近期回檔有撐之下，反映出指數回檔空間有限。在投資方向上，重點可放在經濟改革的區域經濟概念，以及具備防禦屬性的金融股、擴大內需的消費股和國產替代的科技股。