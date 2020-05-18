OBU開戶將開放 逾8成台商不用再繞道境外 有助中小企業資金調度

考量過去逾 8 成台商都先成立境外公司，為吸引台商資金回流，金管會針對上億元高資產客戶推出新財管方案，金管會主委顧立雄今 (18) 日表示，已與央行協調開放以授信為目的的國內廠商，可以在 OBU 開戶，不需再繞道到境外設立公司，將有利中小企業資金調度。

顧立雄指出，國際金融業務分行 (OBU) 業務放寬已與央行達成共識，過去 8、9 成台商都先成立境外公司，未來希望以授信為目的的公司，可以直接在 OBU 開戶，不需要再「繞道」，相關細節與央行再行討論。

至於是否修法，顧立雄表示，「不用修 OBU 條例」，原先條例已有訂定，現在重點在於以授信為目的的國內廠商，可以到 OBU 開戶，在 OBU 廠商用授信拿到外幣可以去購料等，只要做控管，將在央行同意後盡快公布，而目前只有 DBU（外匯指定銀行）有這樣的功能。

不少台商在境外成立資金調度或公司，這項業務開放後是否有實質利益，對中小企業會比較方便，大公司確實有境外公司，中小企業則是繞道海外設境外公司，以法律觀點來看，這種繞道是「掛羊頭賣狗肉」，明明是台資企業卻變成外資。

顧立雄進一步表示，隨著 CSR 關係共同申報上路後，要在境外設立公司已不是易事，須有實質交易基礎才能在境外設公司，所以台商很困擾，設立境外公司若未運作會被查。

顧立雄表示，只要有 OBU、DBU，且運作良好，為何還要讓這 80% 至 90% 的公司繞道到境外，「你到開曼、維京群島設立公司，人家還會問你有無實質經濟基礎。」

至於是否享有免稅？顧立雄表示，現在不修正條例，在授信範圍之內，沒有涉及稅負，因此境內企業現行繳多少稅，就繳多少稅，並沒有享受境外公司免稅待遇。

顧立雄表示，用台幣換外幣的，就可在 DBU 當中運作；若是外幣運作就可到 OBU，中小企業透過 OBU 資金調度會靈活，也可促進實質管理的有效性。