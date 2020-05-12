英國延長就業保留計畫至10月底！8月起企業、政府共分擔薪資

為了盡可能保護更多工作崗位，週二 (12 日) 英國財政大臣 Rishi Sunak 宣布將就業保留計畫延長至 10 月底，但鑒於政府財政壓力加劇，企業必須自 8 月起與政府共同分擔兼職員工薪資。

Rishi Sunak 表示，政府的計劃在 7 月底前皆維持不變，自 8 月起將陸續採取更多靈活措施，包含允許員工以兼職身份重返職位，工資則由政府和企業主共同分擔，更多修改細節將在 5 月底前公布。

Rishi Sunak 說道：「我們將要求雇主與政府共同分擔薪資費用，預計該項計劃將持續至 10 月底，預計這有助於新增 750 萬個工作崗位，並使近百萬名雇主受惠。」

英國商會總幹事 Adam Marshall 表示：「延長計劃將為英國企業帶來巨大幫助和緩解效果，後續引入的兼職計劃更能逐步引導員工重返工作崗位。」

為了防止疫情引發大規模裁員，英國政府今年 3 月頒布一項就業保留計畫，幫助企業向因疫情而無法工作的員工支付八成薪資，每月最高可達 2500 英鎊，為期三個月。

然而，對於英國政府來說，這項財政援助使得政府必須在 5-7 月間發行 1800 億英鎊的公債，政府債務因此急速飆增。

英國預算辦公室 (OBR) 估計，2020-2021 年財政年度預算赤字恐突破 2500 億英鎊，相當於國內生產總值 (GDP) 的 14%，為二戰以來最高水平，OBR 預計直到 6 月底，就業保留計劃將耗費 490 億英鎊，Sunak 也表示計劃耗費鉅資，不可能無限期進行。

OBR 預計，若封鎖禁令持續，英國政府預算赤字恐達到 3400 億英鎊 (圖：Bloomberg)

儘管如此，英國央行及經濟學家皆對該項計畫好評不斷，認為這幫助英國拯救數百萬份工作，並將英國經濟置於有利位置。

隨著政府開支持續擴大，經濟學家預計，英國央行 (BOE) 下個月將持續擴大資產購買計劃。

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