〈財報〉Panasonic上年度獲利大減逾2成 受疫情影響未公布財測

日本家電大廠 Panasonic(6752-JP) 在週一 (18 日) 盤後公布了最新財報。上年度 (2019 年度，2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 獲利年減 21% 至 2257 億日圓，本年度財測也因為新冠肺炎 (COVID-19) 的緣故而並未公布。

Panasonic 股價週一 (18 日) 收在每股 809.5 日圓，較上個交易日上揚 2.07% 或 16.4 日圓。

Panasonic 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

2019 年度合併財報關鍵數據：

營收報年減 6% 至 7 兆 4906 億日圓。

營業利益報年減 29% 至 2938 億日圓。

稅前利益報年減 30% 至 2911 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 21% 至 2257 億日圓。

營運主力的電子零件及家電產品陷入苦戰，半導體業務也在帳面上認列減損損失，還有在歐洲的車用裝置研發也產生了鉅額費用。

以歐洲市場為主的電視及家電等銷售情況低迷，還有構造改革費用等也成為重擔，都壓低了公司獲利。Panasonic 雖努力削減固定費用，並且處分公司資產，卻也無法填補破洞。

加上新冠肺炎疫情擴大，除了造成工廠稼動率低下，市場需求也同樣下滑。

就部門來看，負責家電業務的「設備部門」，以及負責工廠自動化等的「聯網解決方案部門」營收大減，都帶來相當程度影響。

此外，Panasonic 在當 (18) 日也未公布 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 財測。該公司表示，由於新冠肺炎的影響帶來非常大的不確定因素，會等到可以合理進行計算的時候再另行對外公布。