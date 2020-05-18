阿里巴巴創辦人馬雲 即將卸下軟銀集團董事一職

日本軟銀集團 (9984-JP) 在週一 (18 日) 宣布，中國阿里巴巴集團的創辦人馬雲，即將在 6 月 25 日卸下他在軟銀集團的董事職務。

馬雲自從 2007 年開始就擔任軟銀董事，時間超過 10 年。他於 2019 年 9 月卸下阿里巴巴的董事長職務，現在也將與軟銀集團的公司經營保持距離。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

軟銀集團的董事長暨公司社長孫正義，過去是在 2000 年時，於中國北京的飯店內首度與馬雲見面，當時孫正義也立刻決定投資阿里巴巴。為此，馬、孫兩人也建立起深厚情誼，孫正義擔任了阿里巴巴董事，馬雲也同樣的名列軟銀的董事之中。

軟銀集團也在同 (18) 日公布，將新增兩名外部董事。分別為創投公司「Walden International」(WI) 的公司創辦人暨董事長 Lip-Bu Tan，以及早稻田大學經營管理研究所的川本裕子教授。這兩人也預計自 6 月 25 日起，開始擔任軟銀集團的外部董事。

此外，在軟銀集團的內部方面，首席財務長 (CFO) 後藤芳光也將就任公司董事一職。這項人事案將於 6 月 25 日的股東大會上進行審議，預估在今後的 13 席董事名單當中，有 4 個位子將由外部董事來擔任。