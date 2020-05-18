醫材產品供不應求 浩鑫持股暄達醫學已達94% 將再增資加碼

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 去年轉投資暄達醫學，跨入醫材領域市場，受全球疫情升溫，氣墊床、負壓器第 2 季供不應求，浩鑫也低調加碼持股，累積持股暄達 94.01% 股權，並將再參與暄達增資，據浩鑫最新財報顯示，喧達首季獲利 1149.3 萬元，浩鑫就認列了 804.5 萬元收益，已成浩鑫旗下新轉投資金雞母。

浩鑫指出，暄達主要產品擁有氣墊床、負壓器等多項專利，在美國、歐盟取得醫療認證，近期因應需求大增，持續加開產線、趕工生產，第 2 季需求暢旺，認證方面，雖受疫情影響遞延，但預期今年都將拿到日本、巴西醫療認證。

浩鑫近年持續轉型，去年 11 月才宣布取得 70% 暄達醫學股權，近日更持續加碼持股到 94.01%，並在 3 億元額度內增資，延伸現有產品線，擴大營運規模、提升獲利。

據了解，暄達每年營收約落在 3-4 億元、稅後純益 6000-7000 萬元，法人預期，受疫情帶動相關醫材需求，暄達今年營運可望成長逾 2 成，成浩鑫業外主力成長動能，也可望抵銷電子產品衰退壓力。

本業方面，浩鑫指出，雖然中國深圳廠受疫情影響有限，但主要歐美客戶正因疫情而封城，造成物流運輸遞延，第 1 季整體表現低於預期，相關影響也延續到第 2 季，雖遞延訂單陸續出貨，但整體市場不明朗，對本業營運保守。

浩鑫第 1 季合併營收 4.84 億元，季減 31.3%、年減 38.53%，毛利率 36.65%，季增 6.16 個百分點、年增 17.05 個百分點，營益率 -4.68%，稅後虧損 4328.6 萬元，皆由上季盈轉虧，每股虧損 0.13 元，單季轉虧。