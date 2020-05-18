【馮冠華專欄】估計今天恆指可能受壓低開

5 月 18 日 - 不作推介

1）上週港股市況總結：恆指上週五反覆偏軟，指數以 23835 點開出，上升 5 點，之後在 A 股低走下轉跌，最多曾下跌 158 點，低見 23672 點，及後 A 股回穩，指數又曾轉升，但最終只能以 23797 點收盤，下跌 32 點。成交金額按日下跌約 12% 至 1043 億 。港股通南下維持淨流入，金額約減半至港幣 21 億。滬深股通北向維持淨流入，金額約人民幣 12 億。藍籌 22 升 27 跌 1 持平。

板塊方面，軟件、線上醫療、生物科技、手機設備、石油、黃金、教育、物管及燃氣股表現較好。做空方面，比率回升至 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 45:55，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 76:24。重貨區方面，熊證下移至 24100-24199，牛證下移至 23200-23299，另有不少數量在 23400-23599。恆指夜期報 23455 點，下跌 217 點，低水 342 點，港股 ADR 下跌 197 點，相當於恆指 23599 點。

簡評：雖然美股週四探底回升，但恆指上週五也未能承接而只是高開 5 點，似早已埋下了四連跌的伏線。最終 32 點的跌幅不算什麼，而下跌的原因應是市場對中美關係憂心持續而已。指標上，成交金額和做空比率無甚啟示，港股通南下維持淨流入但金額卻減半，藍籌升跌量也接近相若，牛熊街貨則仍是以牛證為多及較接近現價，整體來說仍似是上落格局，而屠牛風險仍是偏高。

至於板塊的走勢，依然維持兩極化，多隻生物科技、物管及醫藥股再創上市新高，部分教育股也呈強勢。某程度上，這些板塊都不是中美關係所會影響的；相反，老牌舊經濟股大都死氣沉沉，這也不難理解，在疫情和中美博弈下，復蘇之路何其遠焉。在這環境下，資金或會在這些強勢板塊尋寶，例如近日上市但破發的物管股興業物聯（9916）和燁星集團（1941），由於屬投機類建議，要留意成交量和注意風控。

恆生指數公司的季檢結果並沒有任何特別，諷刺地，匯豐（5）和友邦（1299）因為最近股價表現欠佳，比重獲重新提升至 10%，而成為了這一輪的贏家。至於國指成份股的變化，市場關注度應不高，估計對新貴或被剔出的公司，股價應不會有太大影響。接下來要關注的，是今天公佈同股不同權和第二上市公司被納入指數的諮詢總結。市場普遍認為會開綠燈，更有聲音指成份股的最高比重會由 10% 降至 8%，可預示恆指將來走勢會更波動。

美股上週五再上演低開高走，雖則連續兩天探底回升，但港股 ADR 及夜期均沒有受惠，雙雙下跌。估計今天恆指也可能因此受壓而低開。另外，美國那邊的新聞也不少，包括恢復向世衛提供資助，但金額只會與中國看齊，即約一成的資金。另外也有商務部最新對華為的措施（見點 3）；川普亦表示，美國正在打造「超級厲害飛彈」，以打敗俄羅斯和中國等軍事對手。

從消息面看，國產半導體公司和石油相關股應是受惠股，特別是中芯國際（981），週五收盤後發公告指旗下中芯南方獲國家大幅注資，強者越強，短中長綫皆有投資價值。本週重點將是兩會在週四的展開，業績則有週三的小米（1810）和週四的阿里（9988）。

2）恆生指數公司公布，截至今年 3 月底的恒生指數系列季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持 50 隻。國企指數成分股將加入聯通（00762）、世茂房地產（00813）及蒙牛乳業（02319），剔出新華保險（01336）、中國交通建設（01800）及海通證券（06837）。成分股數目維持 50 隻。有關變動將於 6 月 8 日起生效。至於比重方面，滙豐（5）和友邦（1299）因近日股價下跌，比重會上調回 10%，相反，騰訊（700）將由現時的逾 11% 下調至 10%。（信報）

3）美國商務部宣佈，將嚴格限制華為使用美國的技術、軟件設計和製造半導體芯片，以保護美國國家安全，並切斷華為試圖脫離美國出口管控的途徑。美國商務部認為華為委託使用美國設備的代工廠來生產半導體，破壞了實體清單的目的，而新計劃將使得華為無法再度避開美國的出口管制，只要採用到美國相關技術和設備生產的芯片、半導體設計，或者使用美國芯片技術和設備的外國公司所供應的芯片時，都需先取得美國政府的許可。另外，美國商務也宣佈，將華為的臨時許可再延長 90 天，這一次是第 6 次延長，新的期限是 8 月 13 日。

3）美股上週五市況總結：受零售銷售和工業生產數據失色，加上中美緊張關係升溫，但消費者信心指數初值勝預期，美股表現反覆，三大指數先跌後回升，當中道指早段曾下跌 270 點，收盤倒升 60 點或 0.25%，標指及納指則分別上升 0.39% 及 0.79%。十年期債息回升至 0.644%。美滙指數上升至 100.36。紐約期油再上升至 29.65 美元。恐慌指數 VIX 回落至 31.89，黃金上升至 1754.1 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中金公司（03908）公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 12.77 億元（人民幣，下同），按年上升 40.55%，每股盈利 28.9 分。期內，營業收入 47.71 億元，增長 47.2%。

騰訊（00700）旗下大熱遊戲《王者榮耀》於周五（15 日）推出新的使用規則，設遊戲時間制度及「課金」上限，包括未成年人士平日每天只可「打機」1.5 小時，同時每月最多「課金」400 元人民幣。《王者榮耀》於官網發公告指，將陸續接入未成年人防沉迷新規，規則包括未成年用戶每天晚上 10 時起至翌日上午 8 時禁玩該遊戲，法定節假日每日限玩 3 小時，其他時間每日限玩 1.5 小時。

同時，未滿 8 歲的用戶無法「課金」；未滿 16 歲的用戶單次充值上限為 50 元人民幣，每月「課金」上限 200 元人民幣；16 歲以上的未成年用戶單次充值上限為 100 元人民幣，每月「課金」上限 400 元人民幣。

中芯（981）發公告，指旗下中芯南方將獲得多方注資，合共涉及 30 億美元，註冊資本將由原先的 35 億元大增 85.7%，至 65 億美元。注資動作完成後，中芯在中芯南方的股權將相應降低，由 50.1% 下跌至 38.515%。根據公告，中芯控股與國家集成電路基金、國家集成電路基金 II、上海集成電路基金，以及上海集成電路基金 II 訂立了「新合資合同及新增資擴股協議」，中芯將進一步注資，另外國家集成電路基金 II，與上海集成電路基金 II 亦將同時分別注資 15 億美元，及 750 百萬美元。

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