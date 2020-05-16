〈熱門股〉智冠Q1獲利衝9年高 重回百元俱樂部

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今年首季獲利亮眼，寫近 9 年新高，今年營運看俏，激勵本周股價走勢凌厲，睽違 2 年，重回百元俱樂部，周五 (15 日) 終場收在 105 元，創逾 5 年來新高價，股價周漲幅約 18%。

智冠集團近年來主力發展數位遊戲、網路廣告行銷以及金融科技三大領域，轉投資事業貢獻逐步提升，子公司遊戲新幹線第 1 季攜手宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國戰手遊《三國群英傳 M》，及代理仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，成功獲玩家青睞，帶動首季獲利貢獻超越去年全年；金融科技事業藍新科技，在合併經濟規模效益逐漸顯現下，單季也成功轉盈。

展望本季，《三國群英傳 M》持續加入全新遊戲元素，吸引玩家參與。代理人氣線上遊戲《古劍奇譚網路版》也將進行改版，本季在 2 款遊戲完整貢獻下，營運可望續創佳績。中華網龍自製研發的 3D MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，近期將陸續啟動測試活動，本季底前可望推出。

智冠第 1 季受惠轉投資事業貢獻提升，遊戲新幹線經銷合作與代理遊戲表現亮眼，加上金融科技子公司藍新科技營運轉盈，帶動首季獲利攀揚，稅後純益達 2.54 億元，季增 53.9%，年增 49.83%，每股純益 2.08 元，寫近 9 年新高。