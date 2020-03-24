東森集團總部落腳林口 將打造新地標

東森集團今 (24) 日與新北市政府完成簽約，東森國際 (2614-TW) 正式取得新北市林口國際媒體園區 B 基地標案，東森宣布，將興建樓高 189 公尺的林口新地標，規劃設置產業辦公室、攝影棚、研發中心和共享辦公室等綜合性影視商業複合式空間，並作為集團國際企業總部。

東森看好，園區串聯三井 A 基地標案，三立 C、D 基地標案，集結購物、媒體、不動產與電視頻道業者，可共同打造林口成為台灣坎城。

東森集團創辦人王令麟表示，每年耗資上億打造的節目聲林之王，在海內外深受年輕人喜愛，相關視頻上傳社群平台累積超過千萬點閱，未來在此場地將舉辦各種演唱會、大型活動。同時，東森集團相關企業未來將進駐園區，成為東森全球營運總部。

東森看好，未來林口國際媒體園區可結合林口新創園區、工業區新創產業聚落，成為國際媒體嶄新的示範實做場域，若再結合台灣優秀的科技產業，有望打造成東南亞 AI 人才中心。

東森國際 (2614-TW) 董事長廖尚文進一步說明，數位雲端的演進是挑戰也是機會，台灣 5G 將進入營運階段，可促使更多創新發展，而東森會持續整合軟硬體整合，為台灣的文創、娛樂、音樂和 IP 找到邁向國際的機會。

東森集團近年來積極擴張線上線下布局，併購自然美、草莓網和東森寵物雲，從發展通路，轉型為發展商品品牌、內容 IP，透過健康、美容和娛樂影音事業建構出一站式服務的東森生活圈。