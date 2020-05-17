〈分析〉縱使白宮大舉債 美債「正殖利率」仍受市場青睞

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情肆虐並對美國經濟造成重創，為了對抗疫情並振興經濟，美國政府採取了大規模的刺激方案，並使財政赤字金額攀升至歷史高點，而為了支應龐大的支出，美國財政部正透過發行公債以籌措所需資金，而面對大幅攀升的公債規模，部份投資人開始擔憂，公債發行是否將出現供過於求的現象。

美國的財政赤字已高達 3.7 兆美元，且白宮政府亦計劃在數個月內，拍賣規模高達 3 兆美元的公債，而根據供需理論，當美國公債發行規模攀升時，若市場上缺乏足夠的需求，就理論上而言，公債的價格將會下降，而與公債價格走向相反的債券殖利率，則應呈現上漲的趨勢。

但觀看目前的公債市場，儘管美國政府的負債餘額攀升至 18.5 兆美元，較金融海嘯前的 5 兆美元大幅增加，但公債殖利率卻持續呈現下跌的趨勢。

美國負債規模、美國 10 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

從殖利率的走勢可以看出，儘管美國政府大舉發債，但市場上卻沒有存在著供給過剩的問題，此外，雖然公債殖利率持續下探歷史低點，但仍舊為正利率，且目前全球有規模達 11 兆美元的債券是以負利率發行，包括德國及日本政府公債，因此，美國公債的投資報酬率仍優於這些國家所發行的公債。

另外，加上美元匯價呈現走強的趨勢，對於海外投資人而言，購買公債亦可受惠於美元的升值潛力。

海外投資人持有美國公債規模 (圖：Bloomberg)

儘管美國債券對於投資人而言仍具吸引力，且市場尚具備足夠的需求，得以吸收持續攀升的公債規模，但是，當債券發行量大幅增加時，投資人可能會要求較高的殖利率作為補償，而殖利率的上升將導致企業及消費者的借款成本提高，進而對於經濟的復甦造成阻礙。

除此之外，若市場對於美國政府公債的需求開始走弱，則聯準會 (Fed) 勢必將出手購買，為政府債務提供融資，並實施所謂的債務貨幣化政策。根據歷史經驗，實施債務貨幣化的國家，由於高度依賴財政擴張，最終都造成了負債率及通膨率雙雙攀升，其中，德國於 1920 年代的經驗，便是個慘痛的教訓。

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