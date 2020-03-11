抗議過後又遇疫情 國泰航空預計上半年出現「重大虧損」

國泰航空 (0293-HK) 預計將出現兩年來的首次虧損，因武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊運輸需求，國泰航空在去年遭受到香港抗議活動影響後，疫情更加大了目前的營運挑戰。

國泰航空週三 (11 日) 在一份公告中表示，預測 2020 年上半年將出現「重大虧損」，這將是該公司自 2018 年上半年以來首次虧損；國泰航空 2019 年淨利年增率下降 28% 至 16.9 億港元 (2.18 億美元)，略好於彭博追蹤的六位分析師的平均預期。

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，該航空公司已削減 90% 執飛內地的航班，並將國際交通航班減少了約 40%，而為應對最新的危機，國泰航空還要求員工無薪假，由於國泰航空近一半的收入來自香港和中國內地，該公司特別容易受到疫情影響；目前全球範圍武漢肺炎確診病例目前已經近 12 萬例，死亡病例超過 4200 例。

國泰航空股價走勢圖 圖片：Bloomberg

國泰航空主席賀以禮在公告中表示：「隨著香港經濟步入衰退，集團的經營環境變得極其嚴峻，預計今年的客運業務將嚴重受壓，貨運業務亦繼續面對不少挑戰。」

武漢肺炎疫情正令全球航空公司遭受重創，國際航空運輸協會稱全行業今年可能損失高達 1,130 億美元的收入，英國廉航 Flybe 上週已宣布倒閉，因疫情終結了英國政府支持下拯救計畫的前景。而其他從美國聯合航空、新加坡航空、德國漢莎航空到澳洲航空等航空公司都大幅削減了航班。

國泰航空表示，去年下半年，香港的抗議活動導致預訂量和乘客減少，特別是往返中國大陸的航班。

彭博分析師 James Teo 和 Chris Muckensturm 上個月在報告中寫道：「陸客已幾乎消失不見，而其他遊客也大大減少，因此，在我們看來，隨著疫情持續，削減更多航班可能是必要的，也只是時間問題。」

國泰航空甚至在爆發疫情前就對業績發出預警，如 2019 年下半年加劇的香港抗議活動大大減少了遊客人數，並使當地經濟陷入衰退。

Sobie Aviation 分析師 Brendan Sobie 表示：「去年上半年國泰航空表現出色，但隨著抗議活動影響，國泰航空的業績一下子就變得非常慘淡，對於國泰航空來說，情況正越來越糟，而且面對著非常具有挑戰性的狀況。」

Brendan Sobie 進一步說道：「可能在今年大部分時間裡情況將非常糟糕，香港市場和全球市場將需要一段時間才能恢復，」

國泰航空必須面對武漢肺炎和香港抗議的雙重挑戰，而儘管抗議活動已經平靜下來，但市場觀察人士認為，今年晚些時候預計還會再次爆發。

彭博分析師 James Teo 和 Chris Muckensturm 表示，國泰航空不僅面臨武漢肺炎和香港抗議問題，還承受著來自中國內地競爭對手的壓力，這些公司在擴大遠程運力，削弱了香港作為通往中國內地門戶的地位。

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