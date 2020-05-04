香港Q1 GDP年減8.9% 單季跌幅創歷史新高

香港政府統計處週一 (4 日) 公布 2020 年首季國內生產毛額 (GDP) 預估值，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊， 導致內部及對外需求疲軟，香港首季 GDP 年減率為 8.9%，單季跌幅再創新高。

(圖：Bloomberg)

經季節性調整後，香港 Q1 GDP 季減 5.3%，跌勢意味著香港經濟已連續第三季收縮，為 2009 年金融海嘯以來最長紀錄。

指出，香港今年首季私人消費開支年減 10.2％，較去年第四季跌幅 2.9% 加劇，主要因疫情威脅和政府頒布的社交距離措施嚴重干擾消費相關活動，勞動力市場情況也加劇低迷的消費情緒；政府消費支出則年增 8.3%，高於去年第四季的 6.1%。

香港首季貨品進出口總額跌幅雙雙加劇，首季出口額和進口額分別為年減 9.7%、年減 10.9%，跌幅高於去年第四季的跌幅 2.5% 及 7.0%。

另外，首季服務輸出大減 37.8%，去年第四季跌幅為 24.2%，跌幅再創歷史新高，部分反映旅遊業受到重挫；服務輸入年減 25.4%，跌幅同樣加劇，遠高於去年第四季的 5.2%，

(圖：香港政府統計處)

香港政府發言人表示，2019 年疫情嚴重干擾該地經濟活動及區域供應鏈，隨著疫情在三月演變為全球大流行，對經濟的影響變的更加嚴重。

展望未來，疫情導致全球經濟活動嚴重萎縮，短期內香港出口活動仍將受壓，若疫情持續，經濟前景亦將面臨極大不確定性，一切取決於全球公共衛生及經濟情勢發展。

香港財政司司長陳茂波上週曾表示在全球疫情爆發之下，香港經濟所遭受打擊比預想更為嚴重，因此將今年本地經濟增長預期下調至 - 4% 至 - 7%。

ING Bank NV 大中華區首席經濟學家彭藹嬈 (Iris Pang) 表示，光靠財政刺激無法讓香港經濟恢復正常，受到社會暴力抗議及社交距離措施影響，儘管消費活動表現不會較第一季更糟，預計第二季仍將維持疲軟。

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