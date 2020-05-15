搶捧鐵飯碗 「油電糖水」招考近千名新血 起薪上看39K

近年國營事業面臨退休潮，為了補足人力，經濟部今 (15) 日宣布，所屬四大國營事業「油、電、糖、水」將持續招募新血，此梯次總名額暫定 945 名，起薪上看 39K，預料將吸引一波搶捧鐵飯碗熱潮。

經濟部指出，為加速人力新陳代謝、改善人力結構，並傳承核心技術及經驗，將招募新秀加入國營事業行列，總名額 945 名，11 月 15 日舉行初試，用人事業為台電、台灣中油、台糖及台水 4 家公司。

經濟部表示，起薪將依各公司規定辦理，目前來看，每月薪資約為新台幣 3 萬 6 至 3 萬 9 不等，未來將依據工作績效逐步晉升。

本次甄試招考類別，以電機 212 人最多，其次為機械 172 人、企管 120 人，三大類招考職員皆逾百人，其他類別如化工製程 69 人、土木 54 人、財會 50 人、儀電 48 人、資訊 39 人、政風 29 人、地政 23 人及環工 20 人。

經濟部四大國營事業去年度招考於 3 月底放榜，共有 1440 人順利跨入公家窄門，備取 539 人，平均錄取率達 7.23%，為近 5 年次高。回顧近 5 年，錄取率分別為 6.63%、6.56%、6.45%、7.51%、7.23%。