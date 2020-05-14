金管會主委黃天牧升任 有利政策延續

行政院今 (14) 日內閣總辭，院長蘇貞昌隨即啟動內閣人事徵詢，據了解，由於金管會主委顧立雄另有安排，金管會主委由現任常務副主委黃天牧升任，有利政策延續；等於宣告顧立雄 2 年 8 個月的主委任期結束，為僅次於陳裕璋，任期第二長卸任的主委。

黃天牧為美國南加州大學公共行政博士畢業，從財金部會的基層做起，經歷財政部金融局組長、主任秘書、副局長，隨後進入金管會從主秘開始一路向上爬，包括代理檢查局長、保險局長、證期局長都有經驗，自 2013 年 9 月開始，擔任常務副主委至今長達近 7 年，不但經歷完整，且符合蘇揆拔擢基層、用人唯才、不分黨派的取才理念。

而執政黨另有安排的顧立雄，從律師轉換跑道從政，蔡政府上台後，先是擔任不當黨產處理委員會主委，不到一年，2017 年 9 月再以「金融門外漢」之姿扛起對銀行、保險、證券等金融特許行業的監理重責。

顧立雄擔任金管會主委至今長達 2 年 8 個月，自認在其任內最具代表性的三大政績分別是公司治理、金融科技上的著墨、重視消費者保護。

如今黃天牧直接內升主委，有利政策的延續性，就金管會年初即擬訂的施政重點來看，下半年純網銀會進來，數位金融時代會加速發展，資安風險、作業面風險和信用風險是關注重點。保險業部分，要注意 IFRS7 接軌，保險業是否要增資；證券業則是逐筆交易上路後，緊接著未來財管方案上路，搭配銀行的風險控管，都是重點。