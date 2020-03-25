山林水領銜拿下6座台糖豬場改建標案 工程金額58.8億元後年完工

環工業者山林水 (8473-TW) 布局綠能循環再獲新進展，取得台糖「農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程」案，全案總經費 58.8 億元，山林水與建越科技、華豐營造共同投標取得，預計 2022 年年底完工啟用，山林水占比約 41%，將按完工比例認列收入；其中參與此案的建越公司，為崇越 (5434-TW) 旗下子公司。

根據此次得標合約內容，山林水為代表廠商，將負責興建 6 座具現代化養殖設備及豬糞尿資源化設施，年產量為 1.6 萬頭種仔豬場，及 10 萬頭的肉豬場，各豬場主要包含豬場生產區、污水處理區與行政管理區等三大區域。

山林水主管指出，台糖此 6 座養豬場的改選計畫案，為配合環境趨勢及政府積極推動循環經濟概念的綠能工程，以建立「循環園區」為設計理念，改建畜殖產業與友善環境兩者兼顧的「農業循環豬場」，並配合行政院農業 4.0 方案，以智慧養豬 IoT 系統串聯豬場生產區與污水處理區，提升豬場管理系統的操作性能。

台糖為全台最大規模的養豬戶，此計畫也將帶領畜牧產業與高科技接軌，期許全面加速推動畜殖場現代化，以提升畜殖產業競爭力、改善環境，成為民間業者推動典範，帶動全國養豬產業由高污染傳統產業轉型為低污染甚至無污染之循環園區模式，創造畜牧產業、環保與能源三贏的局面。

山林水近年積極布局非水資源領域業務並持續展現成效，繼「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程」案後，今日再度拿下「農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程」標案，顯示山林水團隊擁有厚實資源整合技術與能力。

山林水 2017 年曾拿下台糖投資 6.8 億元的屏東「東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程」，為台糖豬舍環保改造的首案，而台糖仍持續針對養豬設施進行改造，此次首度聯手崇越集團參與競標。