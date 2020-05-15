全球解封VS疫情反彈 電子、生技該如何抉擇？（一）

台股在一度叩關萬一之後拉回，萬寶週刊王榮旭分析師指出，近期仍將維持箱型整理格局，但 NB 供應鏈受惠宅經濟持續發酵，第二季訂單持續暢旺，後市表現仍值得期待。

宅經濟持續發酵 NB 供應鏈打敗疫情利空

萬寶週刊王榮旭分析師表示，大盤在 11000 點卡關，在外資沒有回頭轉買之前不易過關，但大盤往下有政策作多，再加上內資螞蟻雄兵的支撐，估計大盤暫時還是維持在季線 10,500 點到年線 11,000 點廂型整理，個股行情比較有空間。

第二季電子受到疫情與淡季影響很大，4 月營收台積電 (2330-TW) 月減一成五、大立光 (3008-TW) 月減一成三、聯發科 (2454-TW) 也月減接近一成。而現在時間進入五窮六絕、電子最淡的時期，只有少數例如像 NB 平板、5G、伺服器等供應鏈受惠宅經濟，業績才能夠打敗疫情及淡季的利空。

昨 (14) 天 NB 大廠緯創 (3231-TW) 以及華碩 (2357-TW) 股價就逆勢收紅，在大盤重挫 150 點以上的情況之下，表現難能可貴。對照最近公布的個股財報也可以看得出來，部分 NB 供應鏈業績確實相當亮眼，不僅僅是 4 月營收，連第一季的財報獲利也大幅成長。

像是營收主要來自桌機、筆電以及伺服器的嘉澤 (3533-TW)，第一季的 EPS 3.99 元、年增達到 30%，進入第二季之後，暢旺的 NB 以及 PC 訂單更激勵了 4 月的營收，達到 17.2 億、創下歷史新高，而且月增達到 29%，年增達 37%，估計 6 月也可以維持高檔，成為了法人積極認養的對象。

個股大獲法人加持 後市看好

另外，萬寶週刊王榮旭分析師指出，NB 鍵盤大廠茂林 (4935-TW) 公布第一季 EPS 0.76 元，數字看起來好像不多，但年增率高達 3.1 倍，可見今年業績成長的幅度有多大，茂林重回大客戶蘋果的筆電導光板供應鏈，除了 NB 鍵盤全數採用全新剪刀腳結構，今年新款的平板選配鍵盤也導入了這樣的設計。茂林第二季加快出貨，4 月營收 9.2 億、創下歷史新高，月增 53%，年增更高達 142%，這個星期也剛剛獲得 MSCI 納入小型股指數成分股，後市看好。



另一檔受惠 NB 急單的是泰鼎 (4927-TW)，4 月營收也創下歷年同期新高，第二季接單旺盛，EPS 在第一季更是繳出 1.5 元的好成績。而泰鼎第一季的 EPS 與高價 PCB 的股票相比毫不遜色，例如健鼎(3044-TW) 第一季 EPS 1.86 元、臻鼎 () 第一季 EPS 0.97 元，兩者股價都在百元以上，但是泰鼎的股價只有 60 元初頭，實在委屈。

投信從 4 月以來就默默買進泰鼎，已經買了塊 1 萬張，在 5、6 月業績可望維持高檔、打敗疫情以及淡季利空的情況下，可望成為第二季法人作帳的標的，後市同樣看好。

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