宅經濟發酵、板卡新品上市 微星、技嘉營運增溫

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶動宅經濟商機發酵，助推板卡供應鏈技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 等營運動能，4 月營收皆繳出年增雙位數成績，展望未來，法人看好，處理器大廠新品、各國消費活動重啟，有助板卡供應鏈營運回升，今年營運估可逐季向上。

處理器大廠第 2 季起陸續推出新品，超微在 3 月推出代號為 Renoir 的筆電處理器、4 月英特爾也推出第 10 代 H 系列筆電處理器，5 月則有 S 系列桌上型電腦處理器，輝達則在下半年有 Super 系列新品推出。

觀察板卡廠 4 月營收，在宅經濟商機發酵下，微星 4 月營收達 106.08 億元，月增 2.91%、年增 24.23%，技嘉 4 月營收則達 61.65 億元，月減 2.3%、年增 40.57%，相對去年同期皆保持雙位數成長，累積前 4 月營收也優於去年。

展望未來，微星表示，第 2 季起包含英特爾、輝達、超微都有新品推出，且單價較高，可望提升營收與產品毛利，看好將成今年營運動能，技嘉同樣看好，受惠新品上市，第 2 季板卡出貨量將較第 1 季成長，伺服器則維持雙位數成長，顯卡出貨量則保守看待。

另一方面，華擎 4 月營收達 13.31 億元，月增 17.31%、年增 47.55%，為今年次高，受惠雲端伺服器、顯示卡需求強勁，累計前 4 月合併營收 49.27 億元，年增 32.24%，看好伺服器、顯卡需求延續，第 2 季營運可望優於首季，全年則預期全產品線都將較往年成長。