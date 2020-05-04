傳啟動中生代接班佈局 台積電：正常職務輪替

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出啟動中生代接班佈局，對此，公司今 (4) 日證實，資深副總經理王建光與秦永沛兩人本月起調整職務，是正常的職務輪替，也盼在組織中，繼續借重兩人豐富經驗。

台積電表示，原負責所有晶圓廠營運的王建光，轉任企業規劃組織；而原先負責產品發展的秦永沛，則將負責營運組織。

雖然業界解讀，台積電此次職務調整，是為啟動中生代接班做佈局。不過，台積電回應，兩人職務調整是正常輪替，盼未來繼續借重兩人的豐富經驗。

王建光與秦永沛都是台積電 1987 年創立時的原始團隊成員，王建光曾任三廠 / 四廠廠長，及十四廠資深廠長、成熟技術事業總廠長和 12 吋廠總廠長，歷經包括模組工程、製程整合、技術開發、新技術移轉、製造和晶圓廠管理等多種業務。

王建光在轉任企業規劃組織前，負責晶圓廠營運相關業務，範圍涵蓋所有 6 吋廠、8 吋廠、12 吋廠，及新廠的興建、工廠設備和多項廠區相關業務。

秦永沛則是產品開發上貢獻良多，1997 年至 1998 年間擔任晶圓一廠廠長，此後持續支援所有新一代先進技術，包含 28 奈米、16 奈米與 7 奈米製程良率提升，也負責 22 奈米與 12 奈米的製程技術，及射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術的研發。

秦永沛在 2016 年晉升為資深副總經理前，曾任營運組織產品發展副總經理，也曾任台積電先進技術事業副總經理，共同負責台積電先進技術和 12 吋晶圓廠區營運。