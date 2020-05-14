中國經濟漸恢復 房地產類股表現亮眼

2020 是歷史性的一年。因應新冠病毒而實施前所未有的封鎖措施，導致全球經濟衰退、股市動盪。疫情最先開始的中國，第一季 GDP 年減 6.8%，是 40 年來首度出現負成長；但令人振奮的是，大多數經濟活動均已於 3 月初恢復，其中房地產類股表現尤其亮眼。

新冠疫情對於中國經濟的衝擊力道到底有多大？中國 2020 年初創下 40 年來首次萎縮的紀錄，結束了自 1970 年代以來從未間斷的成長期；第一季中國的國內生產總值 (GDP) 年減 6.8％，低於市場預期的 - 5.0％。

儘管 GDP 令人失望，但意外的是，在數據公布當日 (2020 年 4 月 17 日)，中國 A 股市場竟出現反彈，滬深 300 指數上漲約 1％。深入探究，中國 3 月份多項經濟數據跌勢已經縮小，顯示隨著疫情緩和，中國經濟狀況正在改善，反映在股市表現自然優於落後公布的 GDP 數字。

房地產投資反而表現亮眼

對新冠肺炎的眾多影響，其中一項危機是全球供應鏈「斷鏈」及需求不振，對日本企業的影響可見於 (圖一)，日本 PMI 服務業採購經理人指數與消費者信心指數在 2020 年以來迅速下滑，反應了市場對疫情影響未知的預期。尤其製造業持續低迷，3 月份年減 20.6％，再次創下兩位數衰退紀錄，基礎設施投資收縮幅度已降至 8％，房地產投資卻逆勢成長 1.2％。

進一步從房地產統計數據來看，也顯示該類資產的反彈。例如，3 月份新開工量及房地產銷售年增率分別收窄至 - 10％和 - 14％，遠低於 1 月和 2 月報告的 - 45％和 - 40％（見圖二）。更好的消息是，3 月份的建築竣工面積僅比去年下降 0.9％，這表示房地產活動有所恢復。

隨著中國各地區陸續復工，加上政府透過發行大量地方債支持市場流動性，使得 4 月份投資活動進一步復甦。

政策展望：是否鬆綁房地產相關管制措施？

新冠疫情直接衝擊民生經濟與房地產，勢必會影響中國政府過往打壓房地產市場的各項措施，我們研判，更可能的模式是依照不同城市進行微調，而非全面放鬆。

儘管部分地方政府出台了一些放寬購房的政策，但許多很快就被召回，正說明著『房住不炒，因城施策』的長期政策基調仍然不變。中國政府近期透過調降貸款市場報價利率 (LPR) 影響市場抵押貸款利率 2，一年期利率下調 20 個基點(從 4.05％到 3.85％)，而五年期則調降 10 個基點(從 4.75％到 4.65％)，一年期與五年期利率調整幅度不同呈現非對稱的降息，也就是說，不太可能全國性放寬房地產調控政策。

然而，這也不代表房地產控管將與去年一樣嚴格。中國經濟下行壓力越大，地方政府將有誘因鬆綁房產限制，這將持續探測中央政府住房措施的底線；同時，寬鬆的貨幣政策與信貸額度，加上更低的利率，都將對房產活動的鬆綁產生積極影響。

中國經濟復甦是否得以持續？

出口衰退所帶來的衝擊，現在可能才剛開始顯現。全球大部分國家 3 月開始實施封鎖，因此今年第一季度出口數據尚無法全面反映全球經濟危機的影響。但證據顯示，自 3 月中旬以來取消的海外訂單數量不斷增加，意味著在未來幾個月，出口的衝擊可能更加嚴重。

中國政府 4 月再度強調「六穩、六保」宏觀調控任務，其中六保包括：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，加上前幾年提出的六穩「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」。目前更專注於「就業」，「就業」可能取代「GDP 增長」，成為今年首要的經濟重點。

儘管 3 月份的城市失業率低於 2 月份，但勞力密集型出口產業仍舊面臨挑戰，更高的潛在失業率可能為家庭收入及企業投資帶來壓力。未來的出口和勞動力市場數據將是決定中國經濟復甦快慢的關鍵，瀚亞投資也將持續關注中國市場各項數據與投資機會，投資人亦可積極掌握經濟數據所捎來的正面訊號，掌握低點布局機會。