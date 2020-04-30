中國宅經濟看旺 善用陸股ETF參與消費浪潮

新冠疫情持續影響實體經濟活動，加上中國將迎來五一黃金周，預估將進一步帶動中國電商消費浪潮，法人建議，不妨善用陸股 ETF，參與如阿里巴巴、京東公司等中國電商巨頭的投資契機。

中國政府官民去年聯手舉辦首屆「網購雙品節」，根據中國商務部新聞稿，僅 10 家電商平台參與，活動 12 天內，仍創造高達 770 億人民幣的銷售額。今年為衝刺內需，繼續於 4 月 28 至 5 月 10 日舉行第二屆「網購雙品節」，獲得包含阿里巴巴、京東等逾百家平台及企業響應，預料本次規模將大於第一屆，成為中國疫情以來，電商消費的第一波高潮。

中信中國 50（00752）經理人葉松炫指出，本屆網購雙品節「責任」格外重大，是為貫徹中國國家主席習近平於陝西考察時關於農村電商的指示，背負擴大消費需求的期待。也因政府背負高層壓力，本次合作電商企業逾百家，遠高於首屆，加上中國復工率已達 90%，這次活動創造的銷售額很有機會突破上一屆，後續商機引人遐想。

如何把握這波商機？除了直接布局宅經濟概念股之外，也可以善用將中國宅消費受惠股列入追蹤標的之陸股 ETF。葉松炫指出，規模較大的電商平台會是此波購物節的受惠者，例如阿里巴巴、京東公司等，而中信中國 50 是國內所有投資中國 ETF 中，電商巨頭納入前十大追蹤標的的，可以抓準這波消費浪潮帶來的漲勢。

此外，該檔 ETF 聚焦中國新經濟，追蹤標的均為海外掛牌的中資企業，葉松炫認為，科技含量相較市場其他投資於中國 A 股的 ETF 為高，更能精準掌握中國經濟未來發展的主動脈。

不過，近日股市波動劇烈，投資人若考慮以當沖交易減少持股風險，葉松炫也提醒，當沖投資人須注意標的振福，波動大獲利空間才大；若比較目前市場上所有中國正 2ETF，比較過去一周，中信中國 50 亦是所有 ETF 中，振幅普遍最大的。