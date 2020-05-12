〈財報〉太陽誘電看壞前景 估Q1營業利益大減近7成

生產 MLCC 等電子零件的太陽誘電 (6976-JP) 在週二 (12 日) 盤後公布了最新財報。2019 年度的全年營業利益報年增 5.5% 至 371 億日圓。還有前景看壞的緣故，預估 Q1 營業利益將出現年減 68.7% 至 30 億日圓。

太陽誘電股價在週二 (12 日) 收在每股 3210 日圓，較上個交易日上揚 2.23% 或 70 日圓。

太陽誘電股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 2019 年度 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 財報關鍵數據：

營收報年增 2.9% 至 2823 億日圓。

營業利益報年增 5.5% 至 371 億日圓。

經常利益報年增 2.4% 至 351 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 23.9% 至 180 億日圓。

上年度在亞洲、歐洲的需求雖有轉弱情形，但以整體而言還是有緩慢回升。然而邁入 2020 年後，在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，全球景氣降溫。預估短時間內仍將受到疫情影響，景氣下挫的風險也有進一步惡化的可能。

產品別營收表現：

包含 MLCC 在內的電容器產品：在資訊設備、通訊設備、車用、資訊基礎建設，以及產業用設備等方面的營收，都較前年度出現增加。全年營收報年增 3.4% 至 1764 億日圓。

鐵氧磁體 (Ferrite) 及應用產品：在民生設備、資訊設備、通訊設備、資訊基礎建設，以及產業用設備的營收，都較前年度出現減少。全年營收報年減 4.5% 至 387 億日圓。

複合裝置：行動通訊裝置 (FBAR/SAW) 等營收表現優於前年度。全年營收年增 3.9% 至 498 億日圓。

其他：鋁電解電容器等元件，在上年度 Q2 將子公司「Elna」加入財報計算後，全年營收年增 13.8% 至 172 億日圓。

Q1(2020 年 4-6 月) 財測關鍵數據：

營收預估年減 12.6% 至 600 億日圓。

營業利益預估年減 68.7% 至 30 億日圓。

經常利益預估年減 71.7% 至 25 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 79.0% 至 15 億日圓。

太陽誘電在財報資料中表示，本年度的市場環境，因受到新冠肺炎全球大流行影響，不僅經濟活動受到抑制，全球景氣也因而迅速放緩。該公司認為現階段無法合理的對全年業績作出預測，因而只公布了 Q1 財測。未來也會選在適當時機，再儘速公布全年財測。