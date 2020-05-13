日本39縣最快14日解除緊急狀態 東京、大阪再等等

《NHK》週三 (13 日) 報導，包括福岡、愛知、茨城、石川、岐阜在內的 39 縣，很可能提前解除目前的緊急狀態，日本政府已經決定在週四 (14 日) 的諮詢委員會上徵詢專家意見，將朝著解除這 39 縣的緊急狀態來作最後調整。

週四 (14 日) 可能公布相關提案，如果在解除緊急狀態後，若每 10 萬人當中又出現 5 人以上確診，將考慮再度宣布進入緊急狀態。

為了在緊急狀態的解除條件設下基準，日本政府的專家會議正研擬在感染狀況、醫療提供體制，以及監視體制這 3 點作出綜合判斷。

當局的相關人士指出，像是各地方自治體在最近一週內的感染情況，若每 10 萬人中的確診低於 0.5 等，就可作為參考指標。

日本政府也將參考各地方首長的意見，來考慮解除各地的緊急狀態。而對於被列為「特定警戒都道府縣」的地方自治體，也會以更審慎的態度來作評估。

另一方面，雖有考慮提前解除緊急狀態，卻因地理位置鄰近大阪的京都府，還有出現新一波疫情等情事的東京及首都圈各縣，及大阪府、兵庫縣、北海道等，則因為在 5 月 14 日解除緊急狀態有其難度，也將會在下週的 21 日再作判斷。

日本 39 縣最快 14 日解除緊急狀態 東京、大阪等還要再等等 (圖片：AFP)

日本政府為防止醫療體系在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大下崩壞，於 4 月 7 日針對疫情嚴重的東京、大阪、福岡等 7 個地方行政區發出「緊急事態宣言」，宣告至 5 月 6 日為止進入緊急狀態。並於同月 16 日將實施範圍擴展至日本全國，且於 5 月 4 日時決定將實施期間延長至 5 月 31 日為止。

而北海道、茨城、東京、神奈川、埼玉、千葉、石川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡等地，也被列為「特定警戒都道府縣」，被分類為對策實施的重點區域。