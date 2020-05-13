日媒：蘋果正鼓吹立訊投資可成 對抗富士康

週三 (13 日) 《日經新聞》報導，蘋果正鼓吹中國 AirPods 組裝廠立訊精密大舉投資 iPhone 和 MacBook 金屬機殼供應商可成 (2474-TW)，蘋果希望藉此創造出一個強大的對手來與鴻海富士康 (2317-TW) 競爭。

立訊近幾年在中國快速崛起，以激進的戰略挑戰富士康在蘋果代工廠的地位。業內指出立訊為了拉近與富士康之間的差距，正擴大自身零組件供應生態鏈，目前已與全球第二大金屬機殼供應商可成進行一年多的談判，且最新傳出明年雙方將結盟。

一旦立訊與可成順利結盟，立訊立即有能力生產高品質的金屬機殼，並取得智慧手機組裝技術的知識，這將使立訊成為中國版的富士康再向前一步。此外，結盟後，立訊也有機會打進 iPhone 組裝供應鏈，現今 iPhone 每年出貨量約 2 億支。

富士康長期以來一直是蘋果最大的組裝廠。自 2007 年第一代 iPhone 推出後，富士康已佔 iPhone 生產量逾 50%，《日經新聞》引述消息人士指稱，蘋果似乎不想過度依賴富士康以分擔 iPhone 生產風險。

知情人士表示，蘋果正積極鼓勵立訊對可成進行大規模投資，蘋果希望提升有競爭力的中國組裝廠來抗衡台灣廠，一來蘋果不但可擁有更多合格的供應商，更重要的是蘋果可提升議價能力，保持 iPhone 毛利率。

機殼與金屬框架是重要的手機零組件，這有助於使 iPhone 具備獨特的外觀。此外，機殼的材質決定無線連接的性能。而金屬機殼的生產也是 iPhone 成品組裝前的最後一步。富士康和和碩都擁有自己的金屬機殼子公司。