MSCI半年調整 全中國指數加56檔 減54檔

周三（13 日）凌晨 MSCI 公布 2020 年的半年度指數調整，MSCI 全中國指數增加成份股 56 檔，剔除 54 檔。而 MSCI 中國 A 股在岸指數增加成份股 61 檔，剔除 18 檔。

此外，將有 137 檔個股被納入 MSCI ACWI 指數（MSCI 全球市場指數），181 檔個股將從 MSCI ACWI 指數中剔除。其中，62 檔個股將被納入 MSCI 全球指數 (MSCI World Index)，93 檔個股從中剔除。

MSCI ACWI 代表 23 個已開發市場和 26 個新興市場的大中型股票的表現。而 A 股被納入的是 MSCI 新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)，該指數代表 26 個新興市場的大中型股票的表現。

資料來源: MSCI

這次調整中，MSCI 全中國指數增加 56 檔成份股，剔除 54 檔。這指數涵蓋中國 A 股、B 股、H 股、紅籌股、P 股和外國上市 (例如 ADR) 的大中型股，而這些調整也包含在 MSCI ACWI 指數的調整中。

在這些個股中，有 45 檔在 A 股交易，34 檔在 A 股交易的個股遭到剔除。56 檔被納入市值最高的三檔個股是中公教育、飛鶴乳業以及世紀華通。

此外，MSCI 中國 A 股在岸指數增加成份股 61 檔，剔除 18 檔。被納入的前三大標的包含中公教育、世紀華通及中國銀河。

MSCI 表示這次調整將於 5 月 29 日盤後起開始實施。

附上 MSCI 全中國指數增減個股檔案