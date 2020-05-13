《彭博》報導，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球經濟造成重創，各國政府紛紛採取了擴大支出等刺激政策。但沙烏地阿拉伯卻於週一 (11 日) 宣佈，為了避免財政赤字擴大，將採取提高增值稅及削減支出等措施。

沙國政府表示，2020 年整體支出將大致控制在年度預算中所預估的 1 兆里亞爾 (約 2660 億美元)，但計劃提高對於增值稅的課徵，此舉恐將衝擊沙國的私人企業，且對於吸引外資亦將造成負面的影響。

中東各國政府負債佔 GDP 比重 (圖：Bloomberg)

Samba Financial Group 經濟學家 James Reeve 表示，沙國為了將財政赤字控制在一定的範圍內，因此採取了提高稅收的政策，此舉對於因新冠疫情而受到重創的零售業者而言，將會是雙重打擊。

在沙國財政部部長 Mohammed Al-Jadaan 宣佈提高稅收的政策後，市場分析師紛紛下調對於該國的經濟成長預估值。Reeve 預估沙國 2020 年 GDP 將衰退 3.7%。

小摩分析師 Giyas Gokkent 表示，先前對於沙國 GDP 衰退 3% 的預估值，目前顯得過於樂觀。渣打分析師 Bilal Khan 則將預估值下調至衰退 5%。

沙國政府的收入大部份來自於石油出口，但自今年以來，由於石油供給過剩的問題，造成原油價格重挫了超過 50%，再加上防疫封鎖措施的實行，導致沙國經濟面臨了數 10 年來最嚴重的打擊。

自 2019 年底以來，沙國政府已透過國內及海外債券市場，籌資了 200 億美元，Jadaan 表示，沙國政府將控制舉債規模在 2200 億里亞爾以下，並致力於縮減財政赤字。Jadaan 亦表示，政府的目標為維持財政的健全，以對抗新冠疫情及封鎖措施所造成的衝擊。

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