銀行搶美元資金 企業戶、個人戶利率一律1%單一價

新台幣站上 2 字頭讓市場再掀美元存款熱潮，公股銀行也趁勢推出美元優利定存，華南銀行今 (12) 日宣布推出新美元存款，以新台幣結購美元，個人戶單筆存滿 1 萬美元、企業戶存滿 5 萬美元，即可享有 4 個月期存款年息 1% 優惠。

美元存款向來深受國人青睞，即便聯準會大舉降息 6 碼、銀行下修牌告利率也不減投資人對於美元產品的喜好，公股銀為蓄積美元資金池，仍會不定期的推出短天期美元優利存款搶吸資金。

華銀新推出「美元高利定存」優惠專案，對象涵蓋個人戶與企業戶，毋須搭配其他理財商品，只要以新台幣結購美元，或從其他銀行匯入新資金，皆可享有 4 個月期、存款年息 1%，適合需要短期資金停泊的投資人。

華銀表示，個人戶單筆定存金額滿 1 萬美元、企業戶 (含 OBU 客戶) 存滿 5 萬美元，都可享有 4 個月期、存款年息 1% 優惠，且沒有存款額度天花板上限。

透過網路銀行辦理存款也有利率優惠，其中 SnY 數位帳戶單筆存滿 1000 美元、一般外匯帳戶存滿 3000 美元，也有 3 個月期存款年息 0.6% 的優惠。

土銀 5 月存款方案單筆存滿 5 萬美元，可享一個月期年利率 0.6%，舊存戶，以將新台幣定存提前解約轉存美元，單筆存款滿 5 萬美元，可享有 1 個月期年利率 0.65% 的優惠利率。

另外，單筆存款低 5 萬美元的新資金或是既有美元存款，臨櫃存滿 5000 美元，網銀存滿 1000 美元，可享有 1 個月期年利率 0.55%。