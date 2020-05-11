搶宅經濟商機 銀行信用卡優惠火拚回饋率10%起跳

新冠肺炎疫情炒熱宅經濟商機，銀行信用卡也開始轉向另闢蹊徑，包括兆豐、一銀等近期陸續與外送平台、影音線上平台、電商等業者合作，提供刷卡消費滿額回饋，回饋率最高 10% 起跳。

疫情重創實體經濟與旅遊產業，打亂銀行信用卡行銷策略，為提高動卡率並拉抬簽帳金額，兆豐銀行鎖定旗下三張信用卡，包括「利多御璽卡」、「Mega One」以及主打網路消費的「e 秒刷鈦金卡」加碼推出促刷優惠。

其中，「利多御璽卡」與全台最大美食外送平台 foodpanda 合作，6 月底前透過線上辦卡、不限金額任刷一筆即可獲得 200 元折扣碼，不論新舊卡友單筆滿 200 元還可免收外送服務費；此外，持卡在熊貓商城消費，單筆刷滿 450 元還可現折 150 元。

至於「Mega One」卡友除了刷卡繳保費可享 1% 現金回饋與 12 期 0 利率優惠外，年底前刷卡至國外網購或國外消費還可享最高 2.88% 現金回饋，且回饋金額無上限。

而專攻網購的「e 秒刷鈦金卡」，6 月底前只要每週一完成登錄並刷卡消費即可獲得海外網購額外再加碼 6% 回饋，加上原有的網購最高 4% 回饋，回饋率最高可衝上 10%。

第一銀行針對線上影音平台、外送平台推出 10％現金回饋「宅食樂」刷卡活動，卡友持卡到 foodpanda、Uber Eats、Steam、PlayStation、Nintendo、Netflix、CATCHPLAY、愛奇藝、KKTV、Spotify、KKBOX、iTunes、Google Play 等，還可再享有該卡片原有回饋，上述指定項目最高再加碼 2%，回饋率最高可達 12%。

一銀表示，卡友持卡前往 momo、PChome、Yahoo 購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等 14 家網購平台，刷卡滿額即送回饋金。

舉例來說，一銀卡友 PChome 與 momo 購物網為例，刷卡單筆分期登錄最高享 2800 元刷卡金回饋，使用「iLEO 信用卡」或「Wonderful 星璨卡」至網購通路消費，再享 2% 現金回饋，換算後回饋率最高達 14%。

另外，6 月底前持卡到網路或實體消費，累積刷滿 5 筆、簽帳金額滿 999 元即贈統一超商百元商品禮券；使用分期交易還可以再抽最夯手機 iPhone 11。