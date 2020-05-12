〈台股盤後〉權值全面走弱挫逾百點 萬一大關得而復失跌破10900點

台股今 (12) 日在美股修正、蘋概族群領跌下，電子、金融、傳產權值全面走弱，下跌 133.79 點或 1.21%，收 10879.47 點，萬一大關得而復失，今日成交金額 1722.07 億元。

盤面上權值股全面走弱，電子族群方面，蘋概三王台積電、鴻海及大立光均下跌約 2%，大型蘋概股如可成、玉晶光、和碩、台達電等也有 1-2% 左右的跌幅。

其餘電子族群方面，PCB 相關的南電下跌逾 4%，聯茂跌逾 3.6%、雲端資料中心相關的緯穎也跌逾 4%，智邦下挫逾 2%；IC 設計的矽力 - KY、瑞昱等也表現較弱。

傳產族群方面，則以紡織相關較弱，儒鴻昨日法說會釋出客戶大幅下修下半年的訂單後，今日下跌 3.9%，豐泰也下跌逾 3%，另外，食品相關的聯華重挫 6.9%、統一也跌逾 2.3%，中鋼、台塑化等大型傳產也同樣走弱。

金融股方面，則以中信金收跌 1.8% 最弱，上海商銀、彰銀、華南金、新光金等也跌逾 1%，也拖累今日大盤走勢。

在大盤走弱下，生技及防疫族群成資金避風港，亞諾法、雃博、環瑞醫登上亮燈漲停，恆大漲逾 9%、中化生也有 8% 以上的漲幅、寶齡富錦、藥華藥等也漲 6-7%。

法人分析，台股近期能否站穩萬一，將成多頭信心指標，近期除了關注美國解封、復工情況外，也得關注美中貿易戰的新變化。