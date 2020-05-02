英特爾5月處理器新品上市 台板卡廠營運增溫

處理器廠英特爾、輝達、超微都將在第 2 季起推出新品搶市，可望為相關板卡供應鏈華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW) 等第 2 季營運添動能，另外，全球疫情也帶動宅經濟商機發酵，有助板卡廠衝刺業績。

英特爾繼日前宣布推出第 10 代 H 系列處理器後，再度宣布推出第 10 代 S 系列桌上型電腦處理器，提升遊戲畫面幀數、影片編輯速度、效能，瞄準電競遊戲商機，旗下 i9-10900K 處理器更將成為現階段全球最快的電競處理器。

英特爾表示，第 10 代 S 系列處理器預計 5 月起透過在全球零售通路正式上市，並搭載合作通路、系統整合商在全球銷售桌上型電腦。

展望今年，市場人士指出，今年雖然有新冠肺炎疫情衝擊，但也看到宅經濟商機需求發酵，包含筆電、顯示器、商用產品銷量逆勢成長，加上英特爾、輝達、超微持續推出新品，搶攻市占，都有助台系板卡廠營運，今年營運將可望逐季增溫。

根據廠商回饋，超微在 3 月就推出代號為 Renoir 的筆電處理器、4 月英特爾也推出第 10 代 H 系列筆電處理器，5 月則有 S 系列桌上型電腦處理器，輝達則預計在近期推出 Super 系列新品。