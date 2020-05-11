超前部署人生理財規劃 英式保單外幣終身壽險兼顧理財與保障

面對人生的風險，壽險業推出「保誠人壽彩色人生外幣終身壽險」，以較低的保額門檻吸引年輕族群的投入，繳費 20 年即享有終身保障，保單自第 11 週年起就能享有分紅，協助保戶規劃未來。

英國保誠人壽與磊山保經公司聯手推出「保誠人壽彩色人生外幣終身壽險」，以較低的保額門檻吸引年輕族群的投入，該保單主要具備三大特色，高額保障圓夢彩色人生、雙重紅利安心規劃退休、分期給付彈性資產傳承。

保誠人壽表示，繳費期間內享有年繳保費 20 倍的高額壽險保障，且保額有機會透過分紅而增值，適合年輕人在事業衝刺及剛成家之際，將風險轉嫁給保險公司，專心於事業的發展，利用高保障守護最親愛的家人。

保誠人壽表示，該保單為英式分紅商品，因此紅利自第 11 保單周年日起至 110 歲，有機會享有「增額分紅保額」及「額外分紅保額」的分配，逐年累積資產增加保障，提前儲蓄未來所需資金。

此外，該保單也具備分期給付功能，透過設計保險金分期給付選擇權，保險金可定額給付受益人，讓傳承予摯愛或家人的財富，能夠有規劃地運用下去。

保誠人壽提醒，民眾在保障及財務都要確保自己做好準備，才能在風險來臨時更從容以對，因此一定要將保險保障買足，才能無後顧之憂，並趁年輕時選擇適合自己的理財工具，善用時間複利的效果，為未知的風險及退休後的生活做好準備。

保誠人壽強調，年輕人即便收入不多也務必盡早做好理財規劃，尤其在此經濟環境動盪之際，更應妥善管理資金分配，善用專款專戶的方式，選擇高保障且能長期累積財富的理財工具，達到資產累積並兼顧保障。