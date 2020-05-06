母親節保單起手式 四大跨世代媽媽保險大不同

一年一度母親節即將到來，公勝保經表示，幫媽媽規劃保單除了最基本需求款，根據四個不同世代的媽媽，要依照不同的人生階段來補強需要的保障。

如何替媽媽精打細算的規劃保單，公勝保經建議依照家庭經濟狀況、以無法承受的風險做為首要需求。擁有 13 年醫護資歷的公勝保經詠晟事業部經理陳卡羅建議，基本款的保障應該要包括失能險月給付至少 3 萬元、及重大傷病險至少 50 萬元，基本的醫療保障必須要有實支實付醫療險，一天住院至少給付 3000 元、雜費至少 20 萬以上，意外險身故保障建議 100 萬元起跳、意外住院日額 1500 元。

除上述基本保障的起手式之外，不同年齡的媽媽也可以依照人生階段來補強需要的保障，四個不同世代的媽媽，需掌握以下投保重點：

一、新婚且打算生小孩媽的未來新手媽媽：

陳卡羅表示，因為身分的轉變、責任不同，結婚懷孕這個階段是規劃保障重要的第一步，父母為孩子最重要的支柱，所以必須要優先規劃。建議有育兒打算的女性投保婦嬰險及手術險，婦嬰險可以同時給予媽媽及孩子保障，包含產後合併症及小孩的 21 項先天性疾病都有理賠，手術險針對生產時可能會產生手術的風險，提供即時的保障。

二、上班族媽媽：

除了基本的保障之外，上班族媽媽一定要更強化意外險，機車族與開車族建議投保超額責任險、通勤族則建議投保專案型意外險，針對大眾交通運輸或是公共意外有加倍給付的理賠。

三、全職媽媽：

台灣肺癌高居台灣癌症死亡率之首，近年來女性確診人數翻倍，家庭主婦長期在廚房做飯時接觸高溫油煙，是罹患肺癌的高危險群，建議全職媽媽可以加強重大傷病險的保額及投保癌症險。

四、樂齡媽媽：

50-65 歲面臨退休，退休金的來源該如何準備？公勝財顧財務顧問王聖涵說，在預算有限的情況下，建議 65 歲時不管是領國民年金老年給付或是勞保的老年給付、勞退新制退休金，均以「年金」的方式領回，來降低儲備退休的負擔。

王聖涵表示，在 65 歲之前想要以保險來轉移風險，建議選擇不還本型的失能險、附約型的實支實付醫療險，搭配產險的意外險，剩下的錢拿來定期定額投資，有機會讓退休金變多，妥善的資產配置，在意外發生時才不會造成家人的負擔。

公勝保經提醒，多元角色與沉重的負擔讓媽媽們的勞碌指數飆高，不妨利用母親節即將到來，替自己或媽媽健診保單，為母親們做好風險規劃，補足保障缺口。