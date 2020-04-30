台股短線留意漲多拉回 防禦優選業績成長股

在利多消息出籠，加上國際資金充沛，台股持續向上，法人建議，台股短線漲多，要留意賣壓，加上六、七月科技廠商預估訂單能見度不明，建議挑選業績成長股、或逢低擇優分批布局。

在美股收紅、原油大漲激勵下，30 日台股開高走高，電子、金融和傳產權值股全面點火，盤中大盤一度重返萬一，終場近關情怯，以大漲 219.92 點，收在 10992.14 點，收復年線，並創近一個半月高點，成交量則放大至 2290 億元，周線收紅。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短期內，受到瑞德西韋公布測試成果佳帶動，加上國際疫情逐漸緩和，美國聯準會又維持超低利率方式，並持續擴大對受疫情影響之勞工進行補貼，也推升美股樂觀表現；在國內看來，台灣此期間抗疫向外行銷成功，內資行情財報公布前投資股票，台股指數樂觀上漲，又具資金面支撐，短線看法偏中性樂觀。

然而，周書玄分析，目前台股的股價淨值比為 1.6 倍，距離十年平均值 1.68 倍相去不遠，儘管投資氣氛樂觀，但再往上挑戰前波高點的壓力較大；因已知手機等科技廠商預測接下來訂單的能見度偏低，使人擔憂後續獲利與財報狀況，有出現少數雜音，故提醒投資人仍需多留意消息面變化。

針對最近盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏進一步分析，近期盤面主要受益於各國逐漸釋出解除封城的訊號，過去表現相對疲軟的產業，如汽車、運輸、觀光等板塊的表現，出現跌深反彈、表現要比過去一季盤面主流股來得強，顯現出補漲行情，資訊電腦周邊表現則相對平淡。

在籌碼面和技術面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，台股在法人籌碼面偏正面下，有利下檔支撐；但另一方面，如果從法人籌碼面變化上，部分法人近期似有開始調節中小型股的跡象，加上這一波帶領大盤上漲的電子股，近期漲勢也有相對落後跡象，顯示盤勢重心似已轉向補漲行情，故需留意短線上市場的波動風險。

展望後市，日盛日盛基金經理人楊遠瀚指出，現階段台股短、中期均線多頭排列向上支撐，並在 4 月 30 日重新站上年線，然碰到 11,000 點整數關卡仍有壓力，預期 5 月行情將是區間震盪行情，並延續個股表現為主。

富蘭克林華美投信認為，台股整體投資氣氛偏樂觀看好，加上過去經驗顯示 520 之前政策偏向做多，投資仍看好受惠疫情與新科技趨勢帶動成長的產業，例如: 5G 基建、筆電 / 桌上 PC、伺服器、醫藥、被動元件等業績成長股，建議逢低分批布局，或是以定期定額方式，中長期投資台股基金。