台股回測季線 布局關注3大長線趨勢

美國總統川普揚言報復中國隱匿新冠肺炎疫情造成的傷害，市場對於貿易戰恐慌再起，也使得台股今 (5/4) 日開低回測季線支撐。法人認為，台股短期將呈現整理格局，個股須汰弱留強。同時，就長線而言，即使疫情順利於今年上半年獲得控制，有三項趨勢短期內並不會隨疫情消逝，值得留意。

根據彭博統計外資資金流向從 4 月至 5 月 1 日，新興亞股中，台股是唯一獲外資青睞，流入資金幅度為正的市場，共 8.2 億美元流入，顯示外資依然青睞台股。不過，美國研擬報復中國，祭出新冠病毒蔓延全球的懲罰措施，重啟中美貿易戰隱憂，使美股上週五大跌下，台股今日一開盤隨即大跌逾 200 點，跌幅一度擴大超過 300 點，回測季線。

資料來源：Bloomberg，2020/05/01，中國信託投信整理。

群益投顧認為，台股原先的短多型態面臨壓力，不過，短期均線架構偏多未變，建議先以整理格局視之，個股則須確實依據短線技術面變化進行汰弱留強。

日盛投顧則指出，可以由三面向檢驗加權指數方向及強弱，一是量能：價跌量縮，有利指數拉回整理後再次挑戰年線。二是均線：小幅跌破 5 日線，5 日線仍上揚中，若能突破 5 日線則短線轉強，將有機會再次挑戰年線。三是技術指標：K、D 開口略為縮小，未出現死亡交叉前，短多續強，K、D 若出現死亡交叉，將出現高檔背離賣訊，整理時間恐拉長。

在國際情勢方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，疫情新藥臨床試驗出現進展激勵美股表現，而美國聯準會（Fed）宣布利率政策暫不改變，並將持續購債計畫以刺激流動性，對於股市近期也帶來支撐作用。

雖然瑞德西韋短期帶給市場極大激勵，不過中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，即使疫情順利於今年上半年獲得控制，有三項趨勢短期內並不會隨疫情消逝。首先，國人於這段期間內養成的防疫習慣，包括進出公眾場所消毒、戴口罩等行為，到下半年還有可能繼續維持，所以，防疫股到下半年還是會有機會，尤其口罩需求到年底可能都不會消失。

其次是在家工作、線上學習的趨勢。以日本為例，日本政府有「GIGA School」計畫，原先預定在 2023 年以前實施，要讓日本所有中小學生每人擁有一台電腦，但受新冠疫情影響，日本政府決定提前時程，已在緊急經濟對策案中編列 2300 億日圓預算，希望能在今年達標；這項計畫加計設備淘汰換新需求，電腦採購量可能上看一千萬台，如果根據日本「電子資訊技術產業協會」(JEITA) 統計，2019 年日本電腦出貨量為 973 萬台，等於光「GIGA School」這一計畫很可能就讓日本電腦今年銷量翻倍，因此像主機板、伺服器等類股都具成長潛力。

最後，是工廠自動化生產趨勢。周俊宏分析，基於防疫理由，即使傳產工廠也開始要求社交距離，主要是一般工廠於空間利用上都講求最大效率，如果產線設計還要考量社交距離，除了物理上騰不出這樣的空間，也可能拖累生產效能。因此，預料將推升產線自動化的需求。

展望後市，廖哲宏表示，隨著美股財報周啟動，接下來可留意科技大廠以及蘋概股相關族群在對於接下來的財測及新機發表是否延遲的指引；在投資建議方面，由於最差狀況應已過去，在 5 月各國陸續放寬封城後，應會持續轉佳，此外由於市場資金充沛，對股市有撐，建議在疫情逐漸受控的前提下不宜追高，而應在拉回出現時進場布局的策略。