六角Q1 EPS 0.2元創新低 Q2營運可望落底

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益 820 萬元，年減 88.52%，每股純益 0.2 元，創單季新低，六角說明，新冠肺炎疫情爆發後，全球各國相繼封城鎖國，對主力品牌「Chatime 日出茶太」在全球各地營運造成衝擊所致，直言第二季營運才會落底。

六角說明，今年以來，因歐洲、美洲、東南亞和東北亞等各國政府，陸續實施封城鎖國等禁令，影響實體店營收，代理商對總部拉貨力道減緩；同時，國內餐飲市場也因疫情來客量大減。

六角 4 月初已推出的「六角消費振興券」，有效挹注在國內的營收成長達 10%，緩和部分衝擊。

展望全年，六角坦言，第二季近半時間仍將受限全球鎖國、封城政策，預計解封時程依序落在 5 月中到 6 月，也將是全年營運谷底。

不過，六角對後市並不悲觀，第一季全球淨增加店數約 50 家，年增近 40%，最先經歷封城的中國，至 4 月底已近 80% 加盟店恢復營業，且單店營收已達過去的 70-80% 水準，「消費回溫力道優於預期」，六角內部仍積極準備，等待全球各國陸續解封後再度積極擴張。

六角自 1 月起，旗下所有品牌門市均已採取緊急應變措施，同時，董事長不支領薪酬到今年底、全體董事不支領 2019 年董事酬勞，而部分高階主管主動自請為期 1-3 個月不領薪酬進修假，力求不裁員、不減薪。