六角去年獲利創新高 擬配息8.5元 現金殖利率近7%

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (13) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.81 億元，年增幅達 128.48%，創歷史新高，每股純益 9.7 元，創 7 年來高點，六角董事會也通過，擬配發每股現金股利 8.5 元，也創新高，以今日收盤價 121.5 元計算，現金殖利率近 7%。

六角去年合併營收 49.56 億元，年增 28.52%，營業利益 6 億元，年增 111.14%，其中，母公司六角占整體營收比重近 42.52% 最多，年增率 59.29% 也最高，反映旗下主力手搖品牌「Chatime 日出茶太」全球展店數逾千家，店數年增約 30%，加上外送崛起帶動同店銷售成長等動能挹注。

「Chatime 日出茶太」目前在東南亞多國、澳洲與加拿大等地區都已取得當地手搖茶品牌市佔率第一的優勢，帶動去年原物料銷售與加盟和權利金收入分別較前一年成長 47.73%、16.54%，而在公司在營業費用控制得宜下，全年營業費用僅年增 12.41%，

展望今年，由於六角轉投資杭州瑞里在中國的市場受到武漢肺炎首當其衝，至 2 月底才復工，六角前 2 月合併營收 5.87 億元，年減約 16.03%，不過，六角說明，從中國手搖茶品牌分布來看，預期中國手搖茶產業將面臨嚴峻的淘汰賽，新進品牌在資金有限下，勢將不敵大者恆大的趨勢，對杭州瑞里而言反而短空長多，長期有助在中國市占率提高。

而「Chatime 日出茶太」全球布局策略將持續，今年展店速度不受影響，第一季展店家數上看百家，擴張力道比往年同期強勁，隨著第二季起旺季報到，營運動能成長無虞。