印度：全國封鎖自5月4日起再延兩週 疫情輕微地區得以放寬管制

隨著長達 40 天的封鎖期屆滿，印度內政部週五 (1 日) 宣布，將原訂 5 月 3 日結束的全國封鎖措施再延長兩週，不過將於部分疫情較輕微地區放寬限制。

儘管如此，印度省邦間的航空、鐵路、地鐵以及公路旅行仍不被允許，學校及其他教育培訓機構也都維持關閉，不過城市的工業、藥品、醫療設備等生活必需品的生產機構得以繼續經營，私人辦公辦公室及政府部門可以 33％產能運行。

在上一波延長至 5 月 3 日的封鎖期中，印度政府已允許部分科技硬體及農村地區廠商於 4 月 20 日恢復營運，並啟動電商、公路、港口以及航空貨運業務。

隨著第二階段封鎖即將邁入尾聲，印度政府接下來將針對疫情嚴峻程度，以紅、橘、綠三種顏色為分區基礎進行管控。根據印度衛生部今日公布最新劃區名單，印度境內 733 個行政區中分別有 130 個紅區、284 個橘區以及 319 個綠區。

其中，印度主要的商業及工業據點如新德里、孟買、班加羅爾、金奈和阿默達巴德皆被列入最嚴重的紅區，並受到嚴格封鎖管制，綠區則多半集中在南印度及印度東北省邦。

根據規定，自疫情爆發以來沒有通報過任何確診病例，或是過去 21 天內無任何新增病例的行政區，得以被劃分為綠區，地區分類將根據每週疫情變化而調整，待 5 月 3 日的第二波封鎖措施結束後，列入綠區的行政區有望大幅放寬限制。

印度放寬限制主要是為了恢復經濟，全球規模最大的封鎖措施已導致商業活動及國內消費大幅萎縮，在本身經濟成長率就不理想，肺炎疫情又雪上加霜的情況下，經濟學家預計今年印度經濟恐將陷入萎縮，面臨 40 年以首度負成長。

儘管實行封鎖已長達 40 天，至今印度確診人數絲毫未現緩和，截至週五 (1 日)，印度累計確診病例已超過 3.5 萬例，死亡也達到 1147 例。