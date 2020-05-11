台新投信新興短期高收益債券基金 5/18開募

在新冠肺炎的衝擊下，全球金融市場大幅震盪，投資人切入市場時間點困難度大增，另一方面，在全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，又面臨超低利率甚至負利水準的窘境，台新投信為解決投資人面對「擇時」及「低利」二大難題，特別與全球最大新興市場公司債管理者百達攜手打造台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，為國內首檔同時擁有「短期」+「新興高收」雙利基的高收債基金，可掌握收益與波動之間絕佳甜蜜點，將於 5/18 開始募集。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，新冠病毒、油價崩跌等事件接連發生，今年來金融資產修正劇烈，「低波動｣的產品再度成為市場焦點。短天期的債券距離到期日較近，變數因此較少，價格波動也因此較小。新興短期公司債平均存續期間集中在 1-3 年，過去十年的年化波動度僅 5.25%，較傳統與一般債券低；就殖利率水準分析，新興短期公司債殖利率來到 8.28%，為近 10 年新高，也高於美國高收益債和一般新興公司債。此時進場低接，是極佳投資機會。

尹晟龢指出，台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 之投資顧問百達資產管理旗下新興市場公司債券基金管理規模達 30 億美元，為全球第一大，其新興市場經驗豐富，於 1989 年即進入新興市場投資，具有超過 30 年投資經驗，且為短天期債的專家，推出歐元、美元、歐元公司債、歐高收、新興公司債、新興當地貨幣等中短天期債券基金，台新投信與百達攜手合作，期能讓投資人有效掌握新興高收債的漲升行情機會。

新興短期公司債殖利率高居第一

資料來源: 彭博資訊，新興短天期公司債、亞債、新興主權債和新興公司債採 JP Morgan 指數，美國投資級債、美國高收益債、新興市場當地貨幣債採美銀美林指數，以美元計價，台新投信整理，截至 2020/4/15

【本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效】【統計資料僅供參考，不代表未來績效保證。】



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