【邱志昌專欄】利空快結束？多頭請小心！！

壹、前言

(圖一：國揚建設公司股價日線圖，鉅亨網)

股市是「強式效率市場」(Strong Efficiency Market)；很多預期的未來事件、股價多會在事先反映；而就在真正事件一旦發生之際，股價就結束了、它該有的利多或是利空反應。這就跟近期、國內壽險富邦人壽公司購地事件相同。隸屬於富邦金控公司的子公司，富邦人壽在 2020 年 5 月 7 日擠下新光人壽，以 282.87 億新台幣標到台北市所謂大南港地區土地，取得成本為每坪 376.56 萬元。這「事件」(Events) 使得相關公司股價事前上揚。根據國內各媒體報導，這一個區塊性土地位於南港地區，分別為工信工程、弘輝開發、宇盛開發、威力國際、和信成公司、及上市公司國揚公司等持有。上市公司的股價每天多在，集中市場反應它該有的價值。以實際的交易面看，上市國揚公司持有 2,559 坪，在整塊面積中持有比率達 34.06%。在已標售成交那天後；據該公司在股市公開信息統計，國揚 2,559 坪土地的售出利益為 55 億元新台幣。以該公司目前股本新台幣 66 億元計算，這樣的收益對該公司盈餘貢獻為每股獲利 7.89 元 / 股。

貳、強式效率市場理論與活生生的見證個案！

(圖二：台股融券邊際增加張數減速，反彈高點已近，鉅亨網)

這一種投資收益現金淨流入事件，對於任何一家上市公司而言是必然的利多。但是會令一般投資者不解的是，當這種利多信息在 2020 年 5 月 8 日見報後，當天集中市場股價卻以跌停板收盤。這就讓「非專業投資者」(Noise Traders) 疑惑了？是投資機構不買情？還是 55 億元的獲利不算甚麼？要理解或釐清這個疑惑，第一件工作是先找出國揚股價的日 K 線圖，仔細檢視過去幾周之前、到當天的股價發展過程。第二是找出該公司這塊土地的售價方式；它是早在幾個月之前開始內部討論，而且要決定這個標售案，一定要經過董事會討論通過，上市公司董事會資料大多需要公開。所以「專業投資機構」(Talent Investors) 知道，國揚公司有這塊土地正在尋求標售。第三是要知道它的標售時間點，它不必然是一天、可能要經過公開招標、領標單、公司訂出標售底價。想購地的個人與公司依照流程，經過內部專業部門；甚至也要開臨時董事會，討論後決定投標的底價。由於事涉商業競爭機密，這件事中部份細節是可以不公開的。由以上大略簡單的三個程序就可以理解，股價反映在事件之前真正邏輯與過程。

於是當事件發生前約 1 個月，對這個案子有研究的有心人，就可以依照客觀事件預期，對該公司進行股票投資。股價因為買盤的增加而上揚，且成交量也緩步增加；於是可能帶動其它投資者跟進。在有人買、有人賣的情況下，該公司的股價均衡價格因為買方的信心，開始由 12 元 / 股呈現上揚走勢。這個股價到標售案出來信息出現之際，已經漲到 26 元 / 股；上漲幅度約有一倍之多。而這樣一個上揚幅度，是足以讓 20 元 / 股以下買進的投資機構群，賺到「需要報酬率」(Requirement Return Rate)、而會反手賣出股票；因為這是「超額報酬」(Abnormal Return )、成功的波段操作個案。投資機構的「機會成本」(Opportunity Cost)，或是需要的理論報酬率為 6%。這就形成股價到達高價區，利多出盡、完美的股價事件完成。個股與該公司重要經營事件的互動，就是股價與事件發展過程的平行進行；而將這個道理或邏輯、鋪陳在大盤上面也是一樣，當影響大盤的系統性利多、或是風險也宛如國揚設的個案一般、同出一轍。於是多頭在這三個月之中，一買一賣、達到股價價差獲利目標，畫下完美的反彈波段句點；多頭會先謝謝光臨？下次有機會再來？

叁、美股或台股大盤的表現將也這樣！

(圖三：道瓊工業股價指數日線圖，鉅亨網)

大盤的表現與未來發展的推理預測，照樣畫葫蘆；本文認為表現也會像國揚案例這樣。也就是當 COVID-19 病毒尚未完全流行於全球，或是尚未發生在美國紐約州時。大眾尚未預期到 COVID-19 病毒擴散之猛烈；但投資機構就已經先天下之憂而憂，開始把它當成重大利空、或是可能會發生的黑天鵝事件，開始由嘗試性的賣出股票、再來大量賣出。在剛賣出的 2020 年 2 月 12 日時，道瓊股價指數還因為看好 2020 年景氣投資者買入，股價指數創下 29,568.57 點、美股歷史最高點；在此之後多空平衡、勢均力敵、行情出現停滯，道瓊股價指數開始橫向整理。2 月 20 日多空力道開始傾斜，多頭兵力浮現匱乏與困窘、接著就慢慢縮減買盤力道，跟著股價便以瀑布型態下跌。

由於 COVID-19 疫情依然持續惡化，2020 年 3 月 14 日美國總統川普宣布，全國進入緊急狀態。一個國家或一個州進入緊急狀態，多可動用政府的備急準備金，展開對於被傷害人民的救援。於是美國政府動用 500 億美元預備資金，展開救援疫情行動。從此之後美國各州，慢慢進入各種州政府嚴格命令，限制人民上班上課的活動；包含餐廳關閉、購物商場停擺、托兒所與學校關閉、封城、居家隔離檢疫、外人邊界限制、在家上班、甚至搬出斷航等措施。3 月到 4 月美國疫情不斷惡化，與歐洲義大利、西班牙等國不相上下分。

2020 年 3 月 23 日，道瓊工業股價指數暴跌到最慘，高檔下跌的總絕對值正式超過萬點。以道瓊指次當天收盤的 18,068.81 點計算，總共道瓊因為 COVID-19 疫情跌掉 11,499.76 點。3 月 24 日道瓊工業股價指數開始出現 V 型反轉，指數一度攻到 2020 年 4 月 29 日的 24,671.07 點；反彈的絕對值指數為 6,602.26 點，佔跌掉幅度的 57.41%，之後呈現狹幅盤整格局。57.41% 的意義是，所有道瓊上市公司總市值，多因為 COVID-19 跌掉後恢復 57.41%。這對於以股票當成重要資產配置的企業家而言，財富價值的增加或折損是相當大的影響；眾所周知，財務金融 Finance 學的是融資或借錢，企業家的最大本事就是要會、或很會有 Finance 的 Skill；企業家擴張的最大支持者就是財富效果，就是持股的變現價值。

肆、結論：股息、失業與 GDP 探底，QE 撐住跌勢、大盤進入整理！

顯然多頭是怯步於，5 月 15 日的復工、即利多出盡而來。由於紐約州的確診與死亡人數一度飆高，因此政府對它的禁止、與限制命令要到 5 月 15 日才會漸漸鬆綁。雖然疫情與工作的取捨，已經讓美國人悶到不行；但是股價總是對於未來疫情，將要改善先兌現其利多的一面。而當這個利多已經兌現在股價之後，57.41% 的反彈幅度，似乎是短與中期投資人，可能暫時停聽看，獲利下車的時機了。以台灣加權股價的趨勢，對比道瓊股價指數；台股的攻勢比道瓊還要凌厲，反彈與繼續回升的機率也強於道瓊。但畢竟覆巢之下無完卵，當道瓊對上美國經濟衰退、川普與習近平的貿易談判又要開張之際，台股會繼續 V 型反彈變為 V 型反轉？本文當然渴望，但不敢妄想。

由圖二台股資券餘額的變化檢視，台股的融資餘額還在躊躇階段，大多數投資者不敢大量投資的心態仍然存在；以財務理論由「羊群效應」思考，對於多頭是利多，因為後續的買氣仍未進場。但是另外一方面，集中市場融券餘額的增加張數正在縮減；這在正常成交量之下，代表空頭已經開始想要認輸了。市場的正常運作與精彩就是買賣熱絡，不管賣方或買方開始膽怯，熱度多會降低、雙方多沒戲唱；只是泰山縱橫於林樹枝間，沒有猴子的吼叫聲、這部影集也不會有甚麼收視率。

(圖四、台股波段高點 10,964.35 點，鉅亨網)

全球股市各公司股價將要面對的：一、因為過度反應 (Over Reaction)，再度反彈上來之後；未來實體經濟狀況到底如何。這些狀況是，會依產業結構偶所差異，有一些產業會為保有對未來的儲糧準備，減少股息發放。根據財金雜誌今周刊統計，目前為止削減今年股利發放的美股企業家數，已經有 120 家以上；它說這是自從 2009 年全球金融海嘯以來從未有過。二、而恰巧也在道瓊指數攻到最高點之際 24,671.07 點，2020 年 4 月 29 日美國商務部的經濟分析局 (BEA)，公開公佈美國首季 GDP 年比成長數值為 - 4.8%，創下 2008 年以來最低水準。股息是上市公司對投資者的回報，尤其是長期投資者，他們需要現在與未來的現金股利，只能有短暫的墜落；至少在 5 月之後會預見營業現金流入，恢復到之前的水準。而第一季的 GDP 衰退數據似乎較預期有落差。三、美國勞動部在 5 月 8 日公佈，美國 4 月份的失業率為 14.7%，非農就業人口大幅減少 2,050 萬人；這個失業率數據是第二次大戰結束後最嚴肅。勞動部認為，如果將近期的裁員人數計算，確實失業率可能接近 20%。在以上三種數據多尚未完全清楚與探底之前，股價還會繼續呈現 V 型反轉的機率不大。而這幾種經濟數據也多是月份資料，它修成正果真的資料時間也需要醞釀。而因此之前先行買進股票的機構，也會因為風險與獲利的取捨，而會考慮是否暫時停止買進，或是賣出股票？居於這樣的考慮與推估思維，本文判斷未來短期間，股價的表現會出現結構性差異；台股短期再小幅再攀高機率還是存在，但是中期顯著盤整或是回檔機率更大。當利空快要結束，或已看到利多黎明曙光時，多頭請小心！！

(提醒：本文為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用本文，為商品行銷或投資損益背書。)