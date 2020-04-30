台積電提撥約5.97億元 協助提供全球防疫相關資源

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 面對此次新冠肺炎 (COVID-19) 疫情全球大流行，提撥 2000 萬美元 (約合新台幣 5.97 億元) 預算，協助全球台灣及中國、歐洲與美國等急需相關資源的地區，包括捐贈醫院、公衛機構與相關單位個人防護設備，及贊助美國加州大學柏克萊分校一項研究專案，盼有助解決呼吸器短缺問題，以挽救寶貴生命。

台積電表示，新冠肺炎疫情全球大流行對世界各地帶來威脅及極大挑戰，面對疫情，首要任務是保護同仁健康和安全，同時維持公司營運正常，以確保客戶服務不受影響，並提供社會相關協助。台積致力於支援全球防疫工作，實踐全球企業公民的角色。

面對此次的全球疫情，台積電提撥 2000 萬美元的預算，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會，及我們的海外據點，利用技術、採購和供應鏈管理方面的專業知識，幫助全世界包含中國大陸、台灣、歐洲、美國等急需相關資源的地區。

台積電此次提供全球防疫相關資源與協助，主要關注三個領域，首先，捐贈醫院、公衛機構和相關單位個人防護設備 (包括口罩、隔離衣、手套、面罩、護目鏡和 PAPR 淨氣頭罩)、營養補給品、乳液、呼吸器和紅外線熱影像儀等。

第二，持續支援資源匱乏地區即時食品、臨時居所與醫療等協助。第三，針對新型冠狀病毒診斷、疫苗、治療等領域，台積電也計畫與具領先地位的機構緊密合作，如贊助美國加州大學柏克萊分校一項研究專案，希望有助解決呼吸器短缺問題，以挽救寶貴生命。

台積電表示，無法確定疫情風險何時能平息，但深受世界各個角落攜手抗疫人們的決心和美善人性的鼓舞，台積的全球大家庭也與許多各地抗疫勇士團結一致，共同幫助需要幫助的人，相信當克服疫情挑戰之時，也會因此蛻變得更強韌。