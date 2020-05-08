汽車零組件產業4月慘淡 營收年減3成起跳

汽車零組件大廠陸續公布 4 月業績，由於新冠肺炎疫情衝擊中國車市產銷，再加上歐美新冠肺炎疫情蔓延，多數廠商均呈現業績衰退，東陽 (1319-TW)4 月合併營收 10.17 億元，年減 44%，車王電 (1533-TW)1.56 億元，年減 32.47%，為升 (2231-TW)2.05 億元，年減 34.83%，而怡利電 (2497-TW)6852 萬元，年減幅達 65.8%。

東陽指出，營收衰退主要原因是新冠肺炎疫情大流行，使全球封城鎖國、經濟活動停滯所致。

其中，東陽 AM 事業 4 月合併營收僅 5.96 億元，年減 56.3%，主要是因 AM 件主要出貨歐美市場，而美國處在經濟活動停擺狀態。

不過，東陽強調，AM 仍持續開發新產品、並加速產品認證中，預料待疫情緩和後，供貨速度將加快。

而東陽 OEM 事業 4 月自結合併營收 4.21 億元，僅年減 7.2%，並較 3 月成長幅度達 38%，反映中國解封後的觸底反彈。

東陽表示，OEM 市場持續朝向輕量化新技術、新工法和新產品發展，除專攻汽車內外裝部品，也衝刺新能源車市場，法人看好，東陽新廠達損平後開始貢獻獲利，再加上中國電動車銷售處在高成長期，後市可期。

怡利電則指出，受疫情衝擊導致車廠停工，營收因而大幅衰退。

法人表示，據中汽協統計資料顯示，4 月中國汽車銷量 200 萬台，月增達 39.8%，年增 0.9%，是今年以來中國車市銷售首見年增率轉正，隨著補貼政策落實、歐美疫情逐步趨緩，預期銷售數據可望持穩，應可緩和持續衰退疑慮。