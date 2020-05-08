金居成長力道強 首季純益1.57億元、年增6成 EPS 0.62元

CCL 上游銅箔廠金居 (8358-TW) 積極布局伺服器等高頻高速材料，順利通過 Intel 及 AMD 等國際大廠認證，金居最新公布首季財報顯示，稅後純益達 1.57 億元，創 6 季以來新高，年增 60.69%，每股純益 0.62 元；第 2 季營運也不看淡，估將優於去年同期。

金居今年第一季營收為 14.7 億元，年成長 36.42%，毛利率為 17.84%，年增 1.84 個百分點，稅後純益達 1.57 億元，創 6 季以來新高，季增 37.71%，年增達 60.69%，每股純益達 0.62 元

金居去年第 4 季營收開始恢復成長，合併營收回升至 5.02 億元，年成長 33.32%，前 4 月合併營收為 19.62 億元，年成長 35.62%。

金居受惠新冠肺炎疫情帶動 5G 基地台及伺服器建置需求強勁，目前生產近滿載，估第 2 季業績可望優於去年同期，下半年相關產品出貨也可望隨伺服器產業成長趨勢攀升，金居預估，今年伺服器產品佔營收比重，可望達 10% 以上，公司目標是占比可達 25%。

金居 2019 年稅後純益 3.97 億元，年減 46.48%，每股純益為 1.57 元。董事會決議每股擬配現金股利 2 元，包括盈餘分配 1.38 元，資本公積配發 0.62 元。