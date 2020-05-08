美科技龍頭表現穩 推升QQQ加入千億俱樂部

不畏疫情的持續擴散，目前來看科技業影響較小，仍維持以往的發展使那斯達克 100 指數近期相對大盤強勢許多，而其中追蹤此指數的 Invesco 那斯達克 100 指數 ETF(QQQ-US) 的資產總值也升破 1000 億美元以上，創上市以來紀錄，正式加入千億美元俱樂部。

那斯達克綜合指數受惠於科技業穩定表現，週四 (7 日) 已回到 3 月初美國疫情爆發之水平，相對的標普 500 指數和道瓊工業指數截至今年目前仍至少下跌了 10%。

追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ ETF 自 1999 年掛牌上市以來，資產總值突破 1000 億美元，創上市以來紀錄；QQQ 走勢方面於 3 月份的暴跌後，週四 (7 日) 已回升 30% 以上，主因於蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Facebook(FB-US) 等科技龍頭的漲勢中技術面中多已突破長線反壓。

在新冠肺炎帶給全球許多不確定性時，科技龍頭由於具有穩健且大規模資產負債表以及成長潛力使其成為投資人的避風港，相較於其他產業，科技業在這波下跌中，表現相對良好；此外，基本面上科技業受惠於多國居家辦公的政策，雲端服務等也使相關科技業短期成長有支撐。

對此，TD Ameritrade 交易策略高階經理 Shawn Cruz 另外提到，科技業由於提供線上服務，在居家辦公的政策上相對較有彈性，線上的作業也相對其他產業更無障礙。

Invesco QQQ 策略師 Ryan McCormack 表示，除了短期支撐外，以長期而言科技革新如大數據運算等助攻下，其他生物技術和醫療保健方面的進步潛力以及市場新趨勢都有利於科技業相關指數成長。

儘管 QQQ 出現強勢反彈，但仍有越來越多交易員進行了看空的策略，根據 IHS Markit Ltd 的數據，放空獲利 (Short interest) 佔 QQQ 已發行股票的百分比，集市場上放空的情緒指標，其在周三 (6 日) 攀升至 5.1%，高於 3 月底的 2.7%。

對此，Swan Global Investments 投資組合經理 Marc Odo 表示，不前仍不清楚科技業未來廣告收入影響營收的程度多大，這些企業將不得不從別處彌補廣告收入的不預期，否則未來財報表現將受到打擊。

目前資產規模千億俱樂部中還包含了 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY-US)、 iShares 核心 S&P 500 ETF(IVV-US)、Vanguard Total Stock Market ETF(VTI-US)、以及 Vanguard S&P 500 ETF(VOO-US)。