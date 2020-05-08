日經：本季「越南製造」AirPods 將達300-400萬副

《日經亞洲評論》引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 本季將大幅提升在越南的 AirPods 生產作業，顯示在疫情期間，該公司正在實現中國以外地區的多元化生產，以分散長期將生產據點集中在中國的風險。

消息人士稱，蘋果最早在 3 月就開始量產，越南官員甚至為 AirPods 組裝廠提供特殊許可，以便工程師在疫情停產期間抵達越南，順利推進生產作業，預計第二季產能將達 300-400 萬，即總產量三成的 AirPods 皆由越南製造，但新款 AirPods Pro 生產不包含在內。

疫情大流行迫使大型企業重新審視供應鏈問題，既使中國擁有最好的基礎設施、運輸、勞動力條件，然而多元化供應鏈正一步步形成一種趨勢。

一位供應鍊主管表示，對於美國大型科技企業來說，逐步尋找中國以外的生產基地已成必要趨勢，包含蘋果在內的多數美國企業都在尋求非中國生產，越南、泰國、印度、美洲，以及其他東南亞國家都在考慮範圍內。

不只 AirPods，《日經》曾在去年報導，為躲避川普政府加徵關稅，蘋果要求供應商評估將 15-30% 的 iPhone 生產作業轉出中國，作為 AirPods 主要代工廠，歌爾聲學 (GoerTek) 早在 2018 年 10 月也準備將產能轉至越南，並在去年夏天展開部分試產。

消息人士稱，為防貿易協議破局，蘋果代工廠立訊精密 (Luxshare Precision) 去年也在越南展開新的投資，並獲得蘋果許可於當地量產 AirPods，台灣代工廠英業達 (Inventec) 也應蘋果要求於越南設廠。