〈財報〉Uber Q1淨虧損29億美元 CEO稱核心業務已好轉 激勵盤後漲逾6%

Uber (UBER-US) 週四 (7 日) 公布 2020 會計年度第一季財報，淨虧損報 29 億美元，創下近 3 季以來最大虧損；然而執行長表示，核心業務的乘車預訂量在 4 月中旬已經觸底回彈，刺激盤後股價大漲逾 6%。

Uber 淨利走勢 (圖片: CNBC)

受到競爭對手 Lyft 優於預期的財報激勵，週三 (29 日) Uber 大漲 11.06%，以每股 30.93 美元作收。

在盤後公布財報的最初幾個小時，Uber 股價走跌，但受到執行長樂觀言論激勵，其盤後股價再大漲 5.72% 至每股 32.70 美元。

而 Lyft 週三股價勁揚 21.67%，來到每股 31.78 美元。

Uber 股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股虧損報 1.70 美元，遜於 Refinitiv 預期的虧損 88 美分

營收報 35.4 億美元，年增 14%，合乎 Refinitiv 預期的 35 億美元，不計匯率影響年增率為 16%

淨虧損報 29.36 億美元，遜於市場預期的虧損 14.78 億美元，為過去三季中最大虧損

調整後 EBITDA 報虧損 6.12 億美元，年增 30%

總預定額 ((Gross Bookings)) 報 157.7 億美元，年增 8%，不計匯率影響年增率為 10%

外送 Uber Eats 訂單額報 46.8 億美元，年增 52%

乘車 Rides 預定額報 108.7 億美元，年減 5%

Uber 總預訂額 (Gross Bookings)(圖片: UBER IR)

公司財測與展望：

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 於財報聲明表示，儘管乘車業務持續遭受疫情打擊，但公司已迅速採取行動以維持穩健的資產負債表，並且決定將更多資源運用在 Uber Eats 上。

Uber 核心「Rides」部門包含乘車共享服務和駕駛員收費，其預訂總額較去年同期下滑 5%。 Khosrowshahi 在財報電話會議中表示，乘車業務在 4 月份較去年同期下降約 80%，但執行長也給出樂觀前景，他表示乘車訂單量在過去三週都有所增長。

此外，基於防疫，越來越多在家中訂購外送餐點，與 Uber Eats 簽約供餐的店家也越來越多，本季度 Uber Eats 總訂單量年增超過 50% 以上。

Uber Eats 訂單額 (圖片: UBER IR)

Uber 執行長認為，此一轉型可能是長期的，他表示：「我們認為 Uber Eats 越來越有利可圖。」，他暗示 Uber Eats 將推出新服務，能讓零售商使用 Uber 平台將包裹送達給用戶。

另外，Uber 於週三 (6 日) 宣佈將裁員 3700 名員工，主要為支援及招聘部門，佔目前全球總員工人數 2.69 萬人的 14%。而執行長 Dara Khosrowshahi 亦表示，將會放棄今年剩下的約 100 萬美元基本薪資。

在疫情爆發前，Khosrowshahi 於上一季度財報中表示，他們將於 2020 年 Q4 實現盈利，而該公司最初的承諾是在 2021 年實現盈利。Uber 並向投資人表示，他們預期 2020 年度 EBITDA 虧損約為 13.5 億美元。

然而疫情肆虐全球，各國實施封鎖禁令，Uber 於 4 月 16 日撤回先前財測，也沒有在本季財報公布新的財測。