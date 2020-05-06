全球科技業大裁員！Uber宣佈大砍3700名員工

全球共享叫車平台 Uber (UBER-US) 於週三 (6 日) 向美國證監會 (SEC) 提交文件，宣佈將裁員 3700 名員工，主要為支援及招聘部門，佔目前全球總員工人數 2.69 萬人的 14%。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，導致 Uber 的載客量大幅衰退，全球訂單量大跌 80%，為了減輕疫情對於營運的衝擊，Uber 宣佈了一系列的削減成本方案，除了將裁員全球員工 3700 名以外，該公司亦計劃永久性關閉 180 間的司機服務中心，佔目前總數的 40%。

此外，Uber 的 CEO Dara Khosrowshahi 亦表示，將會放棄今年剩下來的基本薪資，2019 年 Khosrowshahi 的基本薪資為 100 萬美元，其他主要收入則來自於獎金及股票利得，Uber 暗示，若有需要將會採取更多措施，以減少公司的成本支出。

肺炎疫情導致全球經濟衰退，數據服務商 Layoffs.fyi 指出，在過去 2 個月內，美國多家科技大廠總共裁員超過 3.8 萬名員工，其中，Uber 的競爭對手 Lyft(LYFT-US) 於上週宣佈，將裁員 17% 的員工，並採取減薪及要求員工放無薪假等措施；此外，Airbnb 亦於週二 (5 日) 宣佈，計劃裁員近 1900 人或約 25% 的人力。

儘管 Uber 計劃削減人事成本，但卻未縮減投資計劃，該公司表示，目前正在與電動滑板車公司 Lime 商談，計劃將向 Lime 提供 1.7 億美元的融資。該方案將提供 Uber 收購選擇權，可在 2022 年至 2024 年之間，以特定價格進行對 Lime 公司的收購。



於週三 (6 日) 台北時間晚上 11 時許，Uber 股價下跌 1.35%，報每股 27.68 美元