敦泰IDC出貨優預期+新品獲利佳 Q1可望連三季維持獲利

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 第 1 季受惠 IDC(觸控暨驅動整合 IC) 出貨優預期，營收寫下兩年半新高，隨著高毛利率新品挹注，法人估，敦泰第 1 季可望挑戰連三季獲利。

回顧第 1 季，敦泰受惠在客戶端滲透率走揚，加上新品 Mux 1:6 FHD 放量，出貨季增雙位數，且觸控 IC、驅動 IC 出貨也優預期，推升整體營收逆勢成長，達 29.1 億元，年增 77%，創兩年半新高。

據了解，敦泰新品 Mux 1:6 FHD 第 1 季開始出貨，已占整體 IDC 兩成，連帶拉升銷售單價，法人估，敦泰第 1 季獲利隨著營收規模放大，加上新品挹注、費用未有明顯增加，可望較去年同期轉盈，並挑戰維持連三季獲利。

敦泰 4 月營收 9.43 億元，月減 18.09%，年增 22.45%，累計前 4 月營收 38.53 億元，年增 59.85%；隨著疫情升溫，供應鏈拉貨力道較上月減弱，導致 4 月營收月減近 2 成，不過較歷年同期，受惠新增晶圓代工產能，加上在客戶端滲透率提升，仍改寫 5 年同期高。

展望後市，敦泰指出，由於疫情擴大影響智慧型手機需求，對供應鏈造成衝擊，未來將持續緊盯市場變化，並做出相應調整。

敦泰 IDC 為主要營收來源，比重約 5 成，觸控 IC、驅動 IC 各約 25%。